La marque OnePlus va se transformer, un nouveau logo fuit

Mise à jour, 18 mars 2020 (1 h 50 HE): OnePlus a promis une identité de marque révisée cette semaine, et la société vient de publier la nouvelle marque sur Weibo et son propre site Web aujourd’hui.

Fidèle aux fuites antérieures, il semble que la nouvelle image de marque soit pratiquement identique à l’ancienne apparence (à l’exception de la police). Découvrez quelques images de la nouvelle identité.

Que pensez-vous de cette nouvelle identité? A-t-il répondu à vos attentes? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Article original, 16 mars 2020 (17h43 HE): Au cours des six dernières années, la marque de OnePlus est restée assez cohérente: même logo, même schéma de couleurs rouge / blanc, mêmes polices, etc. Selon Pete Lau, PDG de la société, cela va tout de même changer cette semaine.

Dans un message sur les forums de la communauté OnePlus, Lau a annoncé que la société changerait son identité visuelle de marque le 18 mars 2020. Selon le message, les membres de la communauté apprennent cela en même temps que les employés de OnePlus. Lau a expliqué que cela est dû au fait que la communauté fait partie de la «famille» et mérite d’être informée de ce changement en même temps.

Lau ne donne aucune description ni aucun exemple de la façon dont la marque de OnePlus va changer. Il laisse cependant entendre que ce changement de marque sera important.

Cependant, nous avons déjà vu une fuite présumée de la nouvelle police et du nouveau logo de la société, et ils semblent… eh bien… pareils? Oui, la police est définitivement différente et oui, le logo a quelques ajustements subtils, mais ce n’est pas vraiment Federal Express qui devient FedEx.

Voyez par vous-même les logos divulgués ci-dessous (via 9to5Google):

Maintenant, pour être clair, ce sont des images qui ont fui et pourraient très bien être totalement inexactes. Il est également peu probable que la marque OnePlus passe du rouge et du blanc à un simple noir et blanc, car ce serait assez ennuyeux.

Heureusement, nous n’aurons pas besoin d’attendre longtemps pour le découvrir, car le 18 mars n’est qu’à deux jours. Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous prêt pour un changement de marque OnePlus, ou est-ce juste un flex bizarre? Faites le nous savoir dans les commentaires.