La marque “ Super ISO ” prédit un mode nuit amélioré pour la série Galaxy S20

La série Galaxy S20 de Samsung aurait subi quelques rétrogradations dans le département des appareils photo, mais cela ne signifie pas que les appareils photo deviennent de moins en moins une priorité pour les produits phares de Samsung. En effet, comme l’indique la nouvelle marque attribuée à Samsung, les appareils photo de la série S20 seront l’une des distinctions les plus importantes des téléphones.

La marque déposée ‘Super ISO’ qui a été déposée un peu plus tôt aujourd’hui par Samsung auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle suggère que la société travaille sur un mode nuit gonflé pour son téléphone.

L’ISO, pour ceux qui ne le savent pas, est un paramètre qui détermine la sensibilité du capteur d’image à la lumière. Plus il est bas, moins le capteur est sensible et vice versa. En tant que tel, l’amplification du paramètre ISO peut vous permettre de prendre des photos dans des environnements plus sombres, bien que l’inconvénient soit que l’image résultante soit beaucoup plus granuleuse que celle réalisée avec un paramètre ISO inférieur.

Bien que nous ne sachions pas exactement quelles astuces Samsung a dans sa manche, le terme Super ISO indique presque certainement qu’il a à voir avec de meilleures captures en basse lumière. Et si vous pensiez que ce n’était peut-être qu’une fonctionnalité que Samsung prépare dans ses laboratoires pour les futurs smartphones, le prolifique Ice Universe de Samsung dit que la fonctionnalité se trouvera en fait sur la série S20.

Samsung aura-t-il enfin quelque chose qui peut aller de pair avec un Pixel cette année? Nous l’espérons certainement.

Les téléphones seront officiellement dévoilés le 6 février, tandis que la disponibilité générale et la livraison des précommandes sont attendues vers le 6 mars. Et si vous précommandez le S20 + ou le S20 Ultra, vous obtiendrez également une paire de Galaxy Buds gratuitement.

