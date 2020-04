La mauvaise qualité des logiciels d’Apple pourrait avoir coupé les gens de FaceTime pendant une pandémie

Selon les rapports, Apple a récemment publié iOS 13.4 et macOS 10.15.4 ont rendu certaines personnes incapables de faire des appels FaceTime à des personnes avec des appareils plus anciens. Ceux qui ont la dernière version d’iOS et de macOS ne peuvent appeler personne exécutant iOS 9.3.5 / 6.

La question a été longuement discutée sur les réseaux sociaux et les forums, MacRumors repérant la tendance.

Bien qu’il ne soit pas confirmé qu’il s’agit d’un bogue, Apple n’a aucune raison de procéder intentionnellement – nous avons contacté Apple pour le confirmer. Et de toute façon, c’est un problème pour les personnes qui ont besoin de communiquer avec leurs amis et leur famille à un moment où faire exactement cela n’a jamais été aussi important. Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale et les gens ne peuvent pas passer d’appels FaceTime.

@AppleSupport a mis à jour mon iPhone et iPad vers iOS 13.4 hier et ne peut plus FaceTime ma mère qui a mon ancien ipad3. Elle est isolée en raison de sa santé et de Covid19 et nous n’avons aucun moyen de lui faire FaceTime maintenant. Veuillez corriger ce problème dès que possible.

– Neil B (@bertrum) 28 mars 2020

Alors que la réponse normale d’Apple serait de mettre à jour les appareils concernés vers une version plus récente d’iOS, ce n’est pas possible pour certains appareils. Le Pad 2 d’Apple, l’iPad mini de première génération et l’iPad de troisième génération ainsi que l’iPhone 4S, l’iPad mini de première génération et l’iPod touch de cinquième génération ne peuvent pas être mis à jour au-delà d’iOS 9.3.6, par exemple.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

À l’heure actuelle, la seule solution semble être d’utiliser un service comme WhatsApp – probablement pas Zoom! – au lieu. Bonne chance pour l’expliquer à quelqu’un qui ne l’a jamais utilisé auparavant. Ou n’a qu’un iPad!

En supposant qu’il s’agit d’un bug, c’est un autre exemple de la diapositive de qualité logicielle d’Apple. La sortie d’iOS 13 était notoirement problématique, avec le même problème mis à niveau contre macOS 10.15.