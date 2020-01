La meilleure (et la pire) technologie étrange que nous ayons vue au CES 2020

Le Consumer Electronics Show, mieux connu sous le nom de CES, est le plus grand du genre au monde. Des milliers d’entreprises descendent à Las Vegas pour montrer leurs dernières créations. La loi des moyennes stipule que si vous réunissez autant d’entreprises technologiques, il y aura certainement une technologie étrange à voir.

Effectivement, l’itération 2020 du CES était remplie de produits technologiques étranges qui nous ont laissé nous gratter la tête. Certains produits nous ont amenés à nous demander: «Pourquoi a-t-il été fabriqué?», Tandis que d’autres avaient un objectif définissable mais une sorte d’élément de conception bizarre.

La technologie bizarre est l’une de ces choses «vous le savez quand vous le voyez». Nous nous sommes promenés dans l’immense salle d’exposition à la recherche de toutes les technologies insolites que nous pouvions trouver et avons rassemblé le meilleur du meilleur (ou du pire) ci-dessous.

Terminator Creepy Promobot

Si vous êtes une marque inconnue qui essaie de promouvoir votre produit lors d’un salon, trouver un moyen de relier une sorte d’imagerie de la culture pop est un moyen facile de gagner de la presse. Cependant, si ce que vous essayez de pousser est un robot basé sur l’IA, vous ne voudrez probablement pas associer cela à une machine à tuer implacable fictive.

C’est exactement ce qu’a fait une entreprise appelée Promobot, contre un meilleur jugement. Pour montrer ses capacités en matière de création de robotique basée sur l’IA, il a créé une réplique du personnage emblématique du modèle 101 d’Arnold Schwarzenegger du film classique The Terminator de 1984. Heureusement, cependant, Promobot a décidé de ne pas donner au robot un accent autrichien épais.

Les mouvements et les vocalisations du robot sont, en un mot, effrayants, et pas seulement parce qu’un modèle 101 tuerait tout le monde au CES en quelques minutes. Cela semble presque humain mais toujours très robotique et certainement troublant. Promobot pourrait vouloir faire quelque chose d’un peu plus léger pour l’année prochaine. Peut-être un robot Pikachu?

PhoneSoap

Nos téléphones sont des usines de bactéries sales, cela ne fait aucun doute. Vous pouvez périodiquement essuyer votre téléphone sur votre chemise ou même l’attaquer avec un tampon d’alcool de temps en temps, mais il y a de bonnes chances que, quoi que vous fassiez, ce n’est pas assez bon.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez acheter un appareil PhoneSoap, qui est, littéralement, un lit de bronzage pour votre téléphone. Vous reposez votre appareil à l’intérieur du boîtier à clapet hautement réfléchissant et le fermez. Au cours des dix prochaines minutes, l’appareil PhoneSoap tuera (soi-disant) 99,999% des bactéries sur l’appareil en le dynamitant avec une lumière UV.

Bien sûr, nous n’avons pas pu tester cela sur le salon, mais nous sommes sceptiques quant à ce qu’il dit. Cependant, si vous êtes un germaphobe et que cela ne vous dérange pas de dépenser 80 $ pour cela, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Ooma Telo 4G

C’est un produit qui semble assez normal à l’extérieur, quoique assez ennuyeux. Cependant, une fois que vous réalisez ce qu’est réellement l’appareil, vous vous demandez: «Pourquoi est-ce que quelqu’un achèterait cela en 2020?»

L’Ooma Telo 4G est un téléphone VoIP destiné à remplacer votre ligne fixe traditionnelle. Ce qui le rend unique, c’est qu’il se connecte à un routeur cellulaire 4G qui se connecte aux tours Sprint, transformant votre téléphone résidentiel en un téléphone 4G LTE.

Vous savez, un peu comme le téléphone qui est dans votre poche en ce moment.

Nous n’allons même pas nous demander pourquoi les gens veulent toujours des lignes fixes. Si vous voulez une ligne fixe, nous sommes sûrs que vous avez des raisons légitimes. Mais pourquoi auriez-vous besoin d’une ligne fixe qui est essentiellement juste un téléphone LTE stupide? Cela n’a pas vraiment de sens pour nous, surtout lorsque vous réalisez que vous devez payer 120 $ pour le matériel, puis 12 $ par mois pour le service 4G.

Néanmoins, si vous voulez cet appareil, cliquez ci-dessous pour le saisir.

Xen par Neuvana

Chaque année, le CES voit un barrage de produits d’huile de serpent pseudo-scientifiques qui font de grandes affirmations sur la façon dont leur utilisation se traduira par une meilleure santé. Nous en avons vu quelques-uns sur le parquet cette année, mais Xen d’une société appelée Neuvana a pris le gâteau en ce qui concerne la technologie flimflam absurde.

Selon Neuvana, la clé pour vous aider avec le sommeil, le stress et d’autres maux quotidiens est la stimulation du nerf vague via les écouteurs. Oui, le produit Xen est essentiellement un ensemble d’écouteurs de 400 $ (!!) avec un appareil attaché qui libère de minuscules vibrations dans vos oreilles pendant que vous écoutez de la musique.

Maintenant, la stimulation du nerf vague est une chose réelle. Il s’agit d’une procédure essentiellement non éprouvée utilisée pour traiter l’épilepsie et la dépression – mais même cette utilisation est contestée par les membres de la communauté médicale.

Cependant, tout ce que Neuvana doit faire est de gifler un avis de non-responsabilité sur la boîte Xen et il peut à peu près dire ce qu’il veut, quelle que soit l’exactitude scientifique ou médicale. Bien sûr, nous ne sommes pas des médecins ou des scientifiques ici, nous ne pouvons donc rien dire avec certitude, mais nous sommes convaincus de dire que la seule chose que Xen de Neuvana fera probablement est d’alléger votre portefeuille.

Lunettes de jeu Mutrics

Les nouvelles lunettes de jeu d’une société appelée Mutrics sont un produit très étrange. Ils ressemblent à des lunettes de soleil mais ils ne sont pas destinés à être portés à l’extérieur. Les tiges ont des boutons sur le côté qui ressemblent à des boutons de contrôleur de jeu vidéo, mais ils ne le sont pas. Ce sont également des écouteurs Bluetooth. Oui vraiment.

Essentiellement, les lunettes de jeu Mutrics sont destinées aux joueurs à porter pendant qu’ils jouent. Les lentilles sur les montures filtrent la lumière bleue, ce qui, selon Mutrics, réduira la fatigue oculaire pendant les longues sessions de jeu.

Les côtés des tiges ont des micro haut-parleurs qui émettent un son dans vos oreilles, ce qui rend les lunettes un peu comme un casque de jeu. Pour coïncider avec la culture du jeu, les lunettes sont disponibles en différents coloris, dont un qui imite le schéma de couleurs classique du Super Nintendo Entertainment System.

Honnêtement, cela pourrait être un produit que vous pensez être cool. Nous pensons que c’est une sorte de maladroit et une de ces choses que vous n’utiliseriez jamais réellement dans une situation réelle. Mais bon, ne nous laissez pas vous dire quoi faire – cliquez sur le bouton ci-dessous pour récupérer le vôtre dans la campagne Mutrics Kickstarter.

Lovot

Si le CES s’est produit il y a six mois, le mignon petit Lovot de la société japonaise Groove X n’aurait peut-être pas été sur cette liste. Nous avons vu les premiers prototypes du robot au CES de l’année dernière et il semblait être un jouet amusant et de haute technologie parfait pour les familles dans lesquelles la possession d’un véritable animal de compagnie ne serait pas pratique.

Cependant, la version commerciale de Lovot telle que vue ci-dessus a une caméra connectée géante sur la tête qu’elle utilise pour naviguer dans votre maison. Pendant ce temps, il suit la disposition de votre maison, vous permettant d’envoyer Lovot dans des zones spécifiques.

Bien sûr, Groove X obtient toutes ces informations grâce à la connectivité du robot. À une époque où plusieurs sociétés connectées à des caméras sont confrontées à des atteintes à la vie privée et à des fuites de sécurité, une caméra qui se déplace dans votre maison et diffuse les informations vers un serveur japonais semble plus troublante qu’autre chose.

Même si cela ne vous dérange pas, vous pourriez faire attention au prix: Lovbot coûte 299 800 yens japonais (~ 2 738 $). Il y a également des frais mensuels pour les mises à jour logicielles qui coûtent au moins 83 $ par mois et vont jusqu’à 185 $. Un chat semble être une meilleure option à ce stade.

Charmin RollBot

C’est assez drôle à penser, mais le RollBot de Charmin a probablement plus de presse que n’importe quelle autre technologie étrange au CES 2020. Le truc est une machine de marketing, cocher toutes les cases: mignon, idiot et une merveille technique.

La fonction du RollBot est très basique: il viendra vous trouver lorsque vous demanderez un nouveau rouleau de papier toilette alors que vous êtes assis sur le trône en porcelaine. Le RollBot a charmé tout le monde au CES pendant qu’il roulait autour du salon en essayant de trouver de manière autonome quelqu’un qui avait besoin d’un nouveau TP.

Malheureusement, le Charmin RollBot n’est pas un produit réel. Elle et plusieurs autres éléments de la technologie Charmin présentés au CES sont simplement à des fins de marketing. Cela semble faire des merveilles car il n’y a pas trop de sites technologiques qui n’ont pas signalé le mignon petit robot de salle de bain.

C’est la meilleure technologie bizarre que nous ayons trouvée au CES 2020! Lequel était ton préféré? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

