La meilleure fonctionnalité du Galaxy Z Flip pourrait résoudre le pire des téléphones pliables – .

Chaque nouveau téléphone pliable qui lance prouve que la technologie ne peut tout simplement pas correspondre à notre imagination en ce moment. Nous voulons que ces choses soient des smartphones ultraportables avec de grands écrans durables, et nous voulons qu’elles soient abordables. Les téléphones pliables que nous avons vus jusqu’à présent ne peuvent pas répondre à toutes ces exigences.

La plupart d’entre eux sont encombrants lorsqu’ils sont pliés, et la plupart d’entre eux ont des problèmes de durabilité qui affectent les deux composants qui transforment un téléphone ordinaire en pliable: la charnière et l’écran. Les fabricants de smartphones ont déjà développé de nombreuses innovations pour les deux composants, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. Les Motorola Razr et Galaxy Z Flip prouvent que les pliables ne sont pas aussi durables que nous le souhaitons. Nous avons des raisons de remettre en question la charnière du Razr, et l’écran du téléphone peut décoller, apparemment. D’un autre côté (voyez ce que nous avons fait là-bas?), La charnière n’est pas aussi résistante à la poussière que nous le pensions, et l’écran peut se rayer car c’est du plastique, pas du verre.

Cependant, le Z Flip est le premier téléphone à disposer d’un écran en verre pliable, et ce même écran pourrait être utilisé dans les combinés pliables fabriqués par certains des rivaux de Samsung. Même si l’écran Ultra Thin Glass que Samsung utilise sur le Galaxy Z Flip est incroyablement mince et, par conséquent, incroyablement fragile, le verre est toujours meilleur qu’un écran en polymère. Et Samsung cherche à vendre ses écrans UTG à d’autres OEM.

Samsung Display est le fabricant de verre UTG, et un rapport de Yonhap via The Korea Herald révèle plus de détails sur l’écran en verre pliable de Samsung. Selon le rapport, l’écran ne fait que 30 micromètres d’épaisseur et peut être produit en série pour divers appareils pliables. L’écran est plus durable et résistant aux rayures que les couches en plastique et peut résister à au moins 200 000 plis, a déclaré Samsung.

Plus tôt cette semaine, Samsung a dû faire face à la première controverse Z Flip en raison de cet affichage UTG. Les utilisateurs ont découvert que l’écran se raye aussi facilement que le plastique, ce qui a incité Samsung à indiquer clairement que l’écran en verre est doté d’un couvercle en plastique sur le dessus pour éviter des dommages supplémentaires.

Ainsi, bien que le verre UTG soit plus résistant aux rayures que les écrans en plastique pliables, vous ne pourrez pas profiter de la fonctionnalité. Mais étant donné que les écrans en polymère comme le Galaxy Fold sont également couverts par le même protecteur en plastique, l’écran UTG du Z Flip est toujours une meilleure solution.

Le Galaxy Fold 2, dont le lancement est prévu au second semestre, devrait également être livré avec un écran UTG. On ne sait pas quels autres pliables utiliseront l’innovation de Samsung. Huawei dévoilera bientôt le successeur du Mate XS, selon plusieurs informations. D’autres fabricants de smartphones chinois ont également fait la démonstration d’appareils pliables dans le passé, mais rien ne laisse penser qu’ils lanceront de tels appareils dans un avenir proche.

