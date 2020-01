La mise à jour Android 10 peut contenir des bogues sur les modèles Nokia 6.1 Plus

Récemment, Nokia a déployé la mise à jour Android 10 vers le Nokia 6.1 Plus 2018 et il semble que la mise à jour puisse contenir des bogues.

Avec cette mise à jour, la firme apporte les fonctionnalités de Google telles que le mode sombre très demandé, les gestes en plein écran, Project Mainline et un système d’autorisations révisé sur l’ancien appareil. Cela survient quelques semaines seulement après la mise à jour rapide du Nokia 7.1, du Nokia 8.1 et du Nokia 9 PureView vers Android 10.

Android 10 se déploie régulièrement sur les appareils Nokia 7 Plus, mais il semble qu’à la fin, Nokia propose un logiciel de buggy. Tous les utilisateurs ne sont pas précisément satisfaits de la nouvelle mise à jour lorsqu’ils prennent des sites pour publier leurs plaintes.

Les utilisateurs trouvent des logiciels inutiles lorsqu’ils ouvrent des applications et des notifications et sélectionnent show system. Les utilisateurs trouvent également des problèmes de caméra car la nouvelle mise à jour semble utiliser la “caméra ancienne” avec une performance de faible luminosité qui ne s’est pas du tout améliorée sur la caméra stock. De plus, comme promis par la société de prévoir un thème sombre ambiant qui ne se trouve pas non plus.

De plus, il s’éteint à chaque démarrage. Il semble que ce soit un logiciel buggé avec un problème de distorsion du son et une mauvaise qualité de sortie audio et bien d’autres. Cependant, la société n’a pas encore reconnu les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Nous espérons que l’entreprise résoudra rapidement les problèmes dès que possible.