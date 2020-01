La mise à jour de Call of Duty Mobile présente de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu avant la saison 3

Après avoir été reconnu comme le meilleur jeu mobile de 2019 par Android Central et Google Play, Call of Duty Mobile démarre 2020 avec une mise à jour majeure qui prépare les joueurs pour le Battle Pass de la saison 3 tout en introduisant une nouvelle carte et de nouveaux modes de jeu pour multijoueur et Battle Royale.

Le nouveau Battle Pass séduira à coup sûr les joueurs qui aiment poursuivre leurs réalisations et gravir les échelons pour débloquer de nouvelles récompenses. La nouvelle récompense la plus notable pour le Battle Pass Premium est le joueur Phantom. Présentée pour la première fois dans Call of Duty: Infinite Warfare, je décrivais mieux la plate-forme de combat Phantom comme un croisement entre Predator et un guerrier post-apocalyptique. Il existe également un skin d’arme futuriste disponible pour le fusil d’assaut de type 25 à géométrie pour les joueurs qui atteignent le niveau 50 sur le Premium Pass.

Pour les joueurs qui ne souhaitent pas déposer d’argent sur le Premium Pass, vous pouvez vous attendre au même filet de cartes Weapon XP, de skins Camo, de caisses de bataille et de crédits en jeu à dépenser pour d’autres améliorations. La liste complète des récompenses de niveau sera disponible le premier jour de la saison 3, qui sera lancée le 19 janvier.

Scrapyard est la première des deux nouvelles cartes à être ajoutées à Call of Duty Mobile au cours de la saison 3 et est incluse dans cette dernière mise à jour. Il s’agit d’une carte héritée qui a été introduite pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare 2, et est disponible pour jouer pour la plupart des modes de jeu multijoueurs. Une deuxième carte flambant neuve sera ajoutée plus tard dans la saison. Cage sera une carte plus petite qui met l’accent sur le combat rapproché et sera disponible pour les modes de jeu Team Deathmatch, Snipers Only, Gun Game et Free-For-All.

Les joueurs de niveau 8 et plus pourront également jouer à Rapid Fire, un nouveau mode de jeu multijoueur qui promet des Scorestreaks et des compétences d’opérateur plus rapides, ainsi que des balles et des grenades infinies qui créeront à coup sûr une expérience très chaotique et rapide. Celui-ci s’adresse à tous ceux qui recherchent une expérience plus arcade dans Call of Duty Mobile et est sûr d’être un spectacle de gong absolu.

La mise à jour ajoute également une nouvelle tournure à Battle Royale qui est assez similaire aux modes de jeu Ground War trouvés dans les versions précédentes de Call of Duty. Dans Warfare, les joueurs sont répartis entre deux équipes de 20 et s’affrontent sur la carte Battle Royale. Les équipes se jettent sur les côtés opposés de la carte et doivent toujours chercher des armes et des fournitures – sauf qu’au lieu des dernières victoires permanentes de l’équipe, il y a une infinité de réapparitions (et vous pouvez garder vos armes et objets lorsque vous mourez) avec des équipes qui se battent pour être les premier à atteindre 150 victimes.

Les détails complets de la mise à jour de la saison 3 peuvent être trouvés ici.