La mise à jour de l’appareil photo Google donne des indications sur le prochain enregistrement vidéo Pixel 4a, 24 images par seconde

Un récent démontage de l’APK de Google Camera effectué par les développeurs XDA fait allusion au prochain appareil de milieu de gamme de Google et à l’inclusion possible d’un enregistrement vidéo à 24 ips. Le démontage concernait la dernière mise à jour de la caméra Google – version 7.3.017 – et il comprend également quelques modifications mineures à l’interface et aux fonctionnalités de l’application.

Plus particulièrement, cette mise à jour de l’application contient des références au prochain Pixel 4a de Google. Les noms de code sunfish, redfin et ronce apparaissent à côté d’une chaîne intitulée «pixel_20_mid_range». XDA a repéré deux fois les noms de code ronce et sunfish, mais redfin n’apparaît qu’une seule fois. Cela pourrait signifier que redfin fait référence à la carte de développement Pixel 4a, et les autres noms de code se réfèrent à de vrais appareils Pixel 4a à venir, ou cela pourrait ne rien signifier de spécifique. Toutes les suppositions ne sont que des spéculations à ce stade.

Le démontage a également révélé que la prise en charge de l’enregistrement vidéo 24 images par seconde pourrait arriver dans l’application Google Camera à l’avenir. Il y a deux chaînes faisant allusion à cette fonctionnalité, ce qui serait un ajout passionnant pour les personnes qui prennent au sérieux la vidéographie mobile. À l’heure actuelle, les gens ne peuvent enregistrer de la vidéo qu’en 30 ips ou 60 ips sur les appareils Pixel, mais 24 ips est la fréquence d’images standard pour le cinéma et la télévision. La plupart des gens ne profiteront probablement pas de cela s’il atterrit, mais ce serait quand même un ajout bienvenu.

Il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités qui ont réellement atterri dans cette mise à jour de la caméra Google. Cette mise à jour réorganise le menu des paramètres de balayage de l’application, en poussant les paramètres du flash vers le haut. Il présente également une nouvelle fonctionnalité qui active automatiquement le mode Ne pas déranger pendant l’enregistrement vidéo, ce qui signifie que les notifications ne peuvent pas ruiner vos vidéos même si vous oubliez de les activer à l’avance.

La caméra Google 7.3.017 est actuellement déployée sur le Play Store, alors gardez un œil sur la mise à jour afin de pouvoir mettre la main dessus dès son arrivée.