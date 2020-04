La mise à jour de l’application de votre téléphone ajoute des commandes audio à distance

Microsoft a proposé une nouvelle mise à jour à son application Votre téléphone qui permet aux utilisateurs de contrôler la lecture audio sur leur smartphone à partir d’un PC Windows 10.

Dans un article de blog, la société a annoncé que la mise à jour avait fait son chemin vers le programme Windows 10 Insider, de sorte que les utilisateurs en dehors du programme devront attendre un peu avant de pouvoir jouer avec. La fonctionnalité sera déployée progressivement, de sorte que tous les membres du programme d’aperçu ne verront pas immédiatement la fonctionnalité dans leur application Votre téléphone.

En plus d’être dans le programme de prévisualisation, les utilisateurs souhaitant essayer la dernière mise à jour de votre téléphone devront avoir un téléphone Android exécutant au moins Android 7. De toute évidence, l’application Your Phone Companion devra être installée sur le téléphone. Le PC récepteur aura également besoin de l’application Votre téléphone du Microsoft Store. La société a noté que la fonction de contrôle audio sera activée par défaut tant que les autorisations de notifications téléphoniques seront accordées.

Microsoft a créé deux excellentes fonctionnalités de votre téléphone pour des raisons exclusives à Samsung

L’application Your Phone, malheureusement nommée par Microsoft, est incroyablement utile pour les personnes qui utilisent à la fois Android et Windows. L’application permet une intégration transparente entre votre téléphone et votre PC. Vous pouvez voir les notifications, répondre à…

La liste des applications actuellement prises en charge avec la nouvelle fonctionnalité est assez longue. Les utilisateurs pourront utiliser leur PC pour contrôler l’audio de leurs appareils Android avec Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music et Google Podcasts. YouTube et Audible sont deux omissions notables mentionnées dans le billet de blog. La mention de ces services implique que la société peut les ajouter à un moment donné, bien que ce soit de la spéculation de notre part.

Un autre problème connu avec la dernière mise à jour de votre téléphone est le fonctionnement du bouton de retour. Avec certaines applications, il prend en charge la piste précédente et avec d’autres, le bouton permet à l’application de rembobiner la piste à la place.

Plus d’articles sur Microsoft