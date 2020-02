La mise à jour de l’iPad Pro est attendue vers mars, mais la production ralentit

Des rumeurs pointent vers une importante mise à jour de l’iPad Pro au cours du premier semestre de cette année, y compris un nouveau système de caméra arrière à triple objectif prenant en charge la détection 3D pour des expériences de réalité augmentée immersive.

Concept MacRumors de «iPad Pro» avec système de caméra arrière à triple objectif

Dans un nouveau texte de présentation payant publié aujourd’hui, DigiTimes affirme que la production sur l’appareil a déjà commencé avec un lancement prévu “vers mars”, qui est le calendrier habituel d’Apple pour un événement médiatique de printemps dans les années où il choisit d’en organiser un. Le texte de présentation indique également que la production a mis du temps à augmenter après les vacances du Nouvel An lunaire, les effets de l’épidémie de coronavirus de Wuhan jouant probablement également un rôle. hors production pour le modèle avant les vacances du Nouvel An lunaire. Cependant, leur production a commencé à croître lentement après la prolongation de la nouvelle année lunaire en Chine, les expéditions ne devant culminer qu’après avril, selon des sources de l’industrie. organiser un événement médiatique au printemps cette année. En plus des modèles ‌iPad Pro‌ mis à jour, nous attendons également un nouvel “iPhone SE 2” ou “iPhone 9” à bas prix, un MacBook Pro 13 pouces mis à jour avec le clavier à interrupteur à ciseaux amélioré du modèle 16 pouces, et peut-être quelques autres produits.

Nous mettrons à jour cet article avec tous les détails supplémentaires une fois que DigiTimes élargira son texte de présentation en une histoire complète.

