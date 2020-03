La mise à jour de Logitech Circle 2 apporte des capteurs de lumière et d’occupation à HomeKit

Logitech a commencé à déployer une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour les propriétaires de caméras Circle 2 qui utilisent la fonction HomeKit Secure Video. Le micrologiciel mis à jour ajoute 2 capteurs supplémentaires à l’application Home: une occupation qui fonctionne comme une alternative à son capteur de mouvement et un capteur de lumière qui mesure les niveaux de lumière en LUX. Les notes de version complètes sont les suivantes:

Le «détecteur de présence» basé sur PIR de Circle 2 est accessible dans HomeKit pour les utilisateurs avancés.

Dans l’application Home – il peut être utilisé comme alternative au capteur de mouvement pour les automatisations et les notifications (pas pour les enregistrements).

Ce capteur ne fonctionne que dans les zones où la vue de la caméra n’est pas obstruée (ne fonctionnera pas lorsque la caméra est placée derrière une fenêtre).

Le «capteur de lumière» basé sur ALS de Circle 2 est accessible dans HomeKit pour les utilisateurs avancés.

Dans l’application Home – il peut être utilisé pour afficher les valeurs de niveau d’éclairage dans LUX.

Autres corrections de bugs et améliorations.

Bien que la présence d’accessoires supplémentaires dans l’application Home soit toujours la bienvenue, les automatisations basées sur la lumière ne sont actuellement pas disponibles à l’aide de l’application HomeKit d’Apple. Cependant, ils peuvent être créés à l’aide d’une application HomeKit tierce, apportant de nouvelles façons d’automatiser la maison.

La version 8.2.43 du micrologiciel sera disponible via une mise à jour automatique au cours de la semaine à venir et ne peut pas être demandée via l’application Circle 2 car elle ne peut plus être utilisée avec des caméras qui ont été converties en HomeKit Secure Video. Logitech note également que les utilisateurs de HomeKit Secure Router devront régler leurs caméras sur “Automatique” ou “Aucune restriction” pour que la caméra reçoive la mise à jour.