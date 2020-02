La mise à jour de Pokémon Go bloque les joueurs si des récupérations personnalisées sont détectées

Le jeu de chat et de souris de Niantic Labs avec les tricheurs Pokémon Go a conduit à de nombreux cas de joueurs innocents exclus du jeu. Il y a seulement quelques mois, les propriétaires de certains appareils Xiaomi ont vu leurs comptes suspendus sans faute de leur part, et maintenant Niantic sévit apparemment contre les joueurs avec des récupérations personnalisées installées.

Les partitions de récupération personnalisées vous permettent de flasher des ROM personnalisées, d’installer root, d’effectuer des sauvegardes complètes de l’appareil et d’effectuer d’autres fonctions. Bien qu’ils puissent théoriquement être utilisés pour tricher, Pokémon Go bloque désormais les joueurs si des récupérations personnalisées sont détectées, selon quelques rapports sur Reddit et Twitter.

La vérification semble avoir été ajoutée dans la récente mise à jour v0.167.0 et implique la recherche dans le stockage interne de votre téléphone des répertoires nommés ‘TWRP’ (correspondant à la récupération du projet de récupération TeamWin) ou ‘Fox’ (le dossier de récupération d’OrangeFox) . Je n’ai pas pu reproduire cela moi-même sur un OnePlus 7 Pro en créant ces dossiers manuellement, mais le bloc pourrait faire partie d’un composant côté serveur qui n’a pas été largement déployé.

Fait intéressant, Pokémon Go ne demande même pas l’autorisation de stockage externe pour vérifier le dossier TWRP. Kieron Quinn a souligné sur Twitter que le jeu utilise probablement un bogue dans Android qui permet aux applications de vérifier si les répertoires sont présents sans obtenir l’autorisation de stockage.

Le stockage étendu empêcherait-il réellement cela? PoGo le fait sans READ_EXTERNAL_STORAGE en abusant d’un bogue dans ls, donc il n’utilise même pas correctement les autorisations actuelles.

Je pense que le bug a été corrigé de toute façon, n’est-ce pas?

Il n’a pas été corrigé, au moins sur Oxygen OS Android 10 (autorisation de stockage refusée)

Devra exécuter des tests pour voir si cela fonctionne toujours sur une application avec Scoped Storage. pic.twitter.com/njDgIOaI0I

Pour mémoire, Scoped Storage empêcherait du tout les bogues de ce type de fonctionner, car les applications n’auraient plus accès au répertoire racine de votre téléphone. Il y a encore seulement quelques rapports de joueurs bloqués de cette manière, mais même une interdiction pour avoir simplement installé une récupération personnalisée est trop.