La mise à jour de Samsung Device Care se débarrasse de l’intégration louche de Qihoo 360 (téléchargement APK)

Samsung a publié une mise à jour de son application Device Care qui supprime l’intégration ludique du nettoyage du stockage Qihoo 360. L’application a été critiquée pour avoir envoyé des données d’utilisation à la société chinoise derrière le service. Samsung a déclaré qu’il ne partageait que des données génériques et non personnalisées avec Qihoo, mais il semble que le fabricant ait toujours décidé de renoncer complètement à la coopération après le contrecoup.

Pour vous débarrasser de l’intégration de Qihoo 360 dans Device Care dès maintenant, rendez-vous sur le Play Store et voyez si la mise à jour de Device Care est disponible pour vous. Sinon, vous pouvez également charger latéralement la dernière version 11.0.02.42 d’APK Mirror (Android 10 uniquement). Vous continuerez de recevoir des mises à jour automatiques plus tard, même lorsque vous choisissez ce dernier itinéraire. Les rédacteurs confirment que la nouvelle version fonctionne sur les appareils Android 9 et 10, mais nous n’avons pour le moment que l’APK pour Android 10.

Une fois que vous avez la dernière version et accédez à Paramètres -> Stockage sur votre téléphone, vous verrez que le gros bouton bleu qui vous permettait de nettoyer automatiquement votre stockage a disparu. Il ouvre la voie à une explication plus longue sur la façon d’optimiser manuellement votre système de fichiers: “Libérez de l’espace de stockage en supprimant les données inutilisées telles que les applications rarement utilisées et les documents inutiles.” En dehors de cela, la nouvelle version de Device Care inclut la prise en charge d’Android 10 et des améliorations de l’interface utilisateur de la page d’utilisation de la batterie.

La gauche: Versions plus anciennes. Droite: Version 11.0.02.42 sans l’intégration de Qihoo 360.

Samsung a toujours compté sur des partenaires externes pour certaines fonctionnalités du système, parmi lesquelles des applications de nettoyage des espaces de stockage. Cela a entraîné certains problèmes: la société s’est initialement associée à Clean Master de Cheetah Mobile, une application désormais tristement célèbre pour la fraude publicitaire. Samsung a ensuite remplacé ce produit par celui de Qihoo 360, et nous savons comment cela s’est avéré.

L’efficacité des applications de nettoyage comme celles de Qihoo 360 et Cheetah Mobile est au mieux discutable de toute façon. Beaucoup d’entre eux ne sont que des systèmes intelligents pour récupérer vos données et afficher des annonces. Essayez plutôt d’effacer vous-même les caches des applications individuelles. En choisissant de grands délinquants comme Spotify ou Chrome, vous finirez rapidement par libérer presque autant d’espace de stockage qu’une application de nettoyage. Si vous comptez absolument sur la sauvegarde automatique de l’espace sur votre téléphone, consultez Files by Google ou SD Maid. Les deux vous offrent un contrôle plus précis, n’affichent pas d’annonces et vous montrent exactement ce qu’elles font.