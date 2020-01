La mise à jour du firmware d’AirPods Pro a amélioré la précision du son mais réduit l’isolation du bruit, selon les tests

Apple déploie souvent des mises à jour logicielles d’arrière-plan sur ses écouteurs véritablement sans fil comme les AirPods et les AirPods Pro. Habituellement, ces mises à jour se concentrent sur des corrections de bugs mineurs, mais une récente mise à jour d’AirPods Pro semble avoir apporté des changements notables à la qualité du son et à l’annulation du bruit.

Suite aux rapports des utilisateurs sur Reddit et d’autres points de vente, RTINGS a décidé de retester les AirPods Pro après la mise à jour vers la firme 2C54. Les tests ont révélé quelques changements notables, pour le meilleur et pour le pire.

Selon les tests RTINGS, l’une des plus grandes améliorations a été la cohérence de la réponse en fréquence. Cela décrit les «variations de la réponse en fréquence d’un casque en raison de leur ajustement sur votre tête». Avant le firmware 2C54, RTINGS décrivait la cohérence de la réponse en fréquence des AirPods Pro comme «tout à fait correcte». La mise à jour, cependant, a amélioré considérablement les choses. . “

Une autre amélioration significative a été apportée à la précision des basses. Alors que RTINGS avait déjà décrit la précision des basses d’AirPods Pro comme «excellente», la mise à jour 2C54 apporte une autre «amélioration assez importante». Ailleurs, RTINGS dit que la mise à jour comprenait une «très légère réduction de la précision moyenne» ainsi qu’une légère réduction de la précision des aigus. .

Le changement le plus notable, du moins selon les utilisateurs, affecte l’isolation acoustique. RTINGS dit que la mise à jour du 2C54 a acheté une «baisse assez significative des performances d’isolement», affectant particulièrement la gamme des basses.

Après la mise à jour vers le firmware 2C54, nous avons retesté le casque et nos résultats ont montré une baisse assez significative des performances d’isolement, principalement dans la gamme des basses. Cela signifie qu’avec ANC activé, ces écouteurs ne feront pas un travail presque aussi efficace pour bloquer les grondements de bas moteur des avions ou des bus qu’ils le faisaient avant cette mise à jour. Cet examen reflète ces changements.

Bien qu’Apple n’ait pas officiellement reconnu ces plaintes des utilisateurs, il a retiré le 2C54 pour AirPods Pro. Cela empêche d’autres utilisateurs d’installer la mise à jour, mais cela ne fait pas grand-chose pour les utilisateurs qui l’ont déjà installée. La mise à jour a été initialement publiée le 16 décembre et a été retirée peu de temps après.

Les mises à jour pour AirPods et AirPods Pro sont souvent publiées très silencieusement et installées en arrière-plan – de sorte que la plupart des utilisateurs ne réalisent même pas quand leurs AirPods sont mis à jour. Vous pouvez vérifier les détails de vos AirPods Pro en accédant à Paramètres> Général> À propos de votre iPhone et en recherchant l’onglet «AirPods Pro» lorsque vos AirPods Pro sont connectés.

Avez-vous remarqué des changements dans les performances sonores de vos AirPods Pro? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous pouvez lire la critique complète de RTINGS ici.

