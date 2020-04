La mise à jour du Galaxy Note 9 de mars brise certains écrans de l’appareil

Il semble que les propriétaires de Pixel ne soient pas les seuls à avoir des problèmes de mise à jour de mars. Plusieurs utilisateurs de Samsung Galaxy Note 9 ont rencontré de sérieux problèmes d’affichage depuis la mise à jour du correctif de sécurité de mars.

Sur le forum communautaire de Samsung, les utilisateurs ont signalé une décoloration de l’écran, des problèmes de chauffage et des résolutions d’écran inférieures. Cela inclut une teinte verte et jaune sur leurs écrans, des lignes noires granuleuses lorsque la luminosité de leurs appareils s’adapte automatiquement à des niveaux inférieurs et des résolutions d’écran qui chutent au hasard après une surchauffe des combinés.

Ni le redémarrage ni la réinitialisation d’usine des appareils ne semblent résoudre les problèmes. Certains utilisateurs ont signalé que cela pouvait réparer temporairement leurs appareils, mais les problèmes reviennent toujours à temps.

Malheureusement, il ne semble pas non plus que Samsung soit très utile. Jusqu’à présent, la réponse de l’entreprise a été de diriger les utilisateurs vers un centre de services local. Cela obligerait probablement les utilisateurs à payer de leur poche pour un correctif, car de nombreux appareils ne sont plus sous garantie. Cela est également particulièrement difficile à l’heure actuelle, étant donné que de nombreux centres de réparation certifiés Samsung sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus. De plus, ce problème est probablement lié au logiciel (il a été introduit avec une mise à jour logicielle, après tout), donc on ne sait pas si ces problèmes peuvent même être résolus dans un centre de service.

En dehors de cela, il ne semble pas que Samsung ait encore un correctif officiel. Nous espérons que la société déploiera bientôt un correctif pour les propriétaires de Galaxy Note 9 concernés, car les problèmes sont survenus lors de la mise à jour de sécurité de mars et ne sont pas des défauts des propriétaires d’appareils.

Merci Srikrishnan pour le conseil!