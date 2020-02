La mise à jour du logiciel Samsung Galaxy Z Flip ajoute le mode Prise unique à l’appareil photo

Mise à jour Samsung Galaxy Z Flip

Version stable actuelle: Android 10Quand le Galaxy Z Flip sera-t-il équipé d’Android 11? Septembre 2020 (estimé)

Exactement une semaine après son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip reçoit déjà sa première mise à jour logicielle. Il ajoute une fonctionnalité d’appareil photo qui manquait auparavant dans le téléphone pliable.

Selon SamMobile, la nouvelle mise à jour du logiciel Galaxy Z Flip est désormais en cours de déploiement aux États-Unis et apporte le mode Prise unique à la caméra. La fonctionnalité était censée être disponible sur le téléphone hors de la boîte. Cependant, il semble que Samsung ait omis de l’ajouter à temps pour l’expédition. Cela pourrait être dû au fait que le Z Flip est déjà très demandé et que Samsung pousse autant d’appareils que possible, même s’ils ne disposent pas de la fonctionnalité promise à l’avance.

Néanmoins, la mise à jour logicielle portant le mode Single Take serait déployée sur toutes les variantes déverrouillées du Galaxy Z Flip. La fonction appareil photo vous permet de capturer plusieurs photos et clips vidéo à partir des deux capteurs arrière en même temps. Vous pouvez ensuite accéder à la galerie d’images pour choisir votre photo ou clip préféré.

SamMobile

Parallèlement au nouveau mode appareil photo, la mise à jour ajoute le correctif de sécurité de février 2020 au Galaxy Z Flip. Il y a également des améliorations de stabilité et des corrections de bugs. Vous pouvez télécharger la mise à jour OTA depuis Paramètres> Mise à jour du logiciel au téléphone.

