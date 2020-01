La mise à jour du programme de prévisualisation Google Home brique les appareils de certaines personnes

Si vous possédez le Google Home d’origine et que vous êtes actuellement dans le programme de prévisualisation, vous voudrez peut-être faire attention à sa dernière mise à jour. Selon plusieurs personnes sur Reddit et sur les forums de Google, la dernière mise à jour du programme de prévisualisation semble bloquer certains appareils de certaines personnes.

Les premiers signes du problème apparaissent lorsque le voyant LED de Google Home commence à clignoter en orange et qu’il ne répond plus aux commandes vocales Google Hey / OK. À ce stade, les utilisateurs ont essayé de réinitialiser l’appareil en usine, mais dans de nombreux cas, cela rend l’appareil complètement introuvable sur le réseau.

Bien que nous ne sachions pas exactement ce qui se passe, il semble que ce problème découle d’une erreur non identifiée lorsque Google Home tente de se reconnecter au réseau Wi-Fi enregistré de l’utilisateur. Pour une raison quelconque, l’appareil ne peut pas se connecter au réseau, ce qui permet de bricker efficacement l’appareil.

Un problème similaire s’est également produit sur les appareils Google Home l’année dernière, mais les unités concernées n’étaient pas limitées aux participants au programme Preview. Malheureusement, il n’y avait aucun correctif pour cette erreur particulière, et Google a expédié des appareils de remplacement aux utilisateurs concernés.

Comment (peut-être) résoudre le problème

Nous ne connaissons aucun patch officiel pour le moment. À ce stade, l’itinéraire le plus sûr est probablement de laisser celui-ci en attente et d’attendre que Google fournisse un correctif officiel.

Mais, si vous ne voulez pas attendre et que vous voulez essayer de réparer l’appareil vous-même, quelques personnes ont eu de la chance avec la méthode suivante:

Désactivez votre réseau Wi-Fi domestique pour empêcher le Google Home d’essayer de se reconnecter. Débranchez votre Google Home, puis rebranchez-le après une minute environ. Réinitialisez votre appareil en usine. (Certaines personnes doivent effectuer cette étape plusieurs fois pour que cela fonctionne.) Attendez la fin du démarrage. Vous pouvez dire qu’il est terminé lorsque Google Home indique qu’il n’y a pas de connexion Internet et que l’appareil doit répondre à vos saisies tactiles.Essayez de reconnecter Google Home à votre application Home à partir d’appareils à proximité.Configurez votre Google Home comme d’habitude. vous demande de vous connecter à Internet, d’activer votre réseau Wi-Fi et de terminer le processus de configuration. Répétez tout le processus si nécessaire.

Soyez averti, comme nous l’avons dit plus tôt, la réinitialisation de l’appareil a rendu le problème plus grave dans de nombreux cas. Si vous décidez d’essayer de résoudre ce problème par vous-même, vous risquez de l’aggraver.