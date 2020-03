La mise à jour du télégramme ajoute de nouvelles fonctionnalités massives parfaites pour le travail et l’école

Alors que nous travaillons à domicile en nombre croissant, Telegram vient de livrer une mise à jour importante de ses applications de messagerie pour la rendre plus acceptable pour les scénarios de messagerie de masse.

Voici les nouveautés de la mise à jour de cette semaine:

Dossiers de chat: Auparavant, Telegram vous permettait d’archiver les chats. Désormais, l’entreprise vous permet de classer les chats sous des dossiers, par exemple, amis, familles, travail, etc. Telegram n’activera automatiquement les dossiers de chat que pour les utilisateurs qui ont suffisamment de chats pour que leurs liens deviennent encombrés, pas pour ceux avec un ou deux messages. . Sinon, vous pouvez l’activer via ce lien. La société note que les utilisateurs de dossiers sur Android n’auront pas la possibilité de glisser pour archiver, mais devront plutôt utiliser le menu d’actions en masse pour publier des actions. Si vous n’avez pas de dossiers, le balayage fonctionnera de la même manière.

Synchronisation du bureau: Telegram a ajouté une nouvelle barre latérale de dossiers sur le bureau qui synchronisera automatiquement tous les dossiers de vos applications connectées afin que vous puissiez vous déplacer facilement d’un appareil à l’autre, comme le fonctionnement de Telegram en général. Il vous permettra également d’ajouter des icônes pour une reconnaissance maximale des dossiers.

Statistiques des chaînes: Pour les chaînes de plus de 1 000 membres, Telegram a ajouté des statistiques détaillées sur les publications qui génèrent le plus d’engagement et la croissance des chaînes en général.

Nouvelles animations: Telegram a ajouté de nouvelles animations lors des enregistrements vocaux ou vidéo. Topiquement, il anime désormais les emoji suivants: 🦠, 🤒, 😷, 🤕, 🤧, 🤢, 🤮, 🧼, 💉, 💊 et 🚑.

Telegram est déjà une application plus riche en fonctionnalités et plus puissante que ses concurrents WhatsApp et Messenger, et cette mise à jour ne fait que creuser cet écart. Cependant, avec le gros des utilisateurs sur les plates-formes de Facebook, certains peuvent soutenir que le rival a la seule fonctionnalité qui compte vraiment pour une plate-forme de messagerie. Il suffit de dire que ces mises à jour sont déployées sur toutes les plates-formes, et vous pouvez vous procurer Telegram pour Android sur le Google Play Store.