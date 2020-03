La mise à jour eufyCam 2 ajoute la prise en charge de HomeKit Secure Video

eufy Security a commencé son déploiement de mises à jour du micrologiciel qui apportent aujourd’hui le support HomeKit Secure Video à la société eufyCam 2. La mise à jour, qui est disponible gratuitement, ajoute un enregistrement vidéo sécurisé directement à l’application Apple Home pour les utilisateurs disposant d’un plan de stockage iCloud payant.

Le support d’eufy pour la fonctionnalité a été dévoilé pour la première fois sur scène lors de la Keynote WWDC 2019 d’Apple, mais n’est pas arrivé avec l’eufyCam 2 lors de sa sortie l’automne dernier. La mise à jour, qui est déployée automatiquement pour les propriétaires d’eufyCam 2 sans aucune invite, amène la caméra à la version 2.5.9 du micrologiciel (version 1.0.64.20200227 du sous-système). Les utilisateurs peuvent également utiliser l’option de mise à jour du micrologiciel dans l’application eufy Security pour vérifier manuellement la disponibilité.

eufy n’a pas fourni de détails concernant le déploiement pour le moment, et ses dernières notes de mise à jour et de mise à jour de l’application ne mentionnent pas encore l’ajout. On ne sait pas encore si l’autre appareil HomeKit de la société, l’eufyCam 2C, obtient également la mise à niveau.

