La mise à jour gratuite Pistol Whip 'High Priestess' est maintenant disponible, inclut des changements de score

Pistol Whip ajoute aujourd'hui sa 11e scène, intitulée High Priestess, en téléchargement gratuit pour tous les joueurs. Tout comme le reste des scènes du jeu sont conçues autour d'un concept inspiré et associées à une chanson qui soutient le concept, High Priestess a été inspirée par la scène de combat dans le couloir du film Vieux garçon et propose une toute nouvelle chanson de Kannibalen Records. Chaque niveau de Pistol Whip propose des variations uniques sur le gameplay de base, et High Priestess arbore le plus de coups de pistolet (attaques de mêlée) que vous ferez encore.

La mise à jour High Priestess amène le jeu à la version 0.6.0.6 et n'ajoute pas seulement une nouvelle scène, elle réorganise également des parties importantes de la façon dont vos actions sont marquées. Deux nouveaux modificateurs ont été ajoutés pour changer un peu le gameplay et fournir aux joueurs quelques nouvelles options d'accessibilité. Unarmed Foes éloigne les armes de tous les PNJ et donne aux joueurs un moyen de s'aventurer à travers les niveaux et de battre le pied avant de donner le coup aux ennemis. No Obstacles se débarrasse de ces colonnes qui semblent ennuyer certains joueurs et est conçu pour mieux faciliter le jeu en position debout pour certaines personnes.