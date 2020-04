La mise à jour logicielle pour l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra ne suffit pas

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est un smartphone puissant et formidable. Comme c’est souvent le cas avec du matériel neuf, cependant, le logiciel n’était pas tout à fait prêt au lancement. L’application appareil photo Galaxy S20 Ultra a souffert de certains problèmes de performances. En réponse, Samsung a publié une mise à jour logicielle pour résoudre les problèmes. Samsung a-t-il fait le travail? Nous avons sorti le logiciel de caméra révisé pour un tour pour voir.

La plupart des appareils Galaxy S20 sont livrés avec une version initiale du logiciel G988U1UEU1ATBN. La date de sortie de cette version était le 29 février et comprenait la mise à jour de sécurité du 1er mars. À l’heure actuelle, la plupart des propriétaires de S20 devraient avoir reçu la dernière mise à jour, du 27 mars, qui est G988U1UEU1ATCH, ou ATCH pour faire court.

Le journal des modifications pour ATCH fait référence à une seule chose, la sécurité. Il ne fait aucunement mention de la caméra. De peur que vous ne soyez pas convaincu, Samsung a confirmé à Android Authority que la version ATCH confère en fait un nouveau code à la caméra Galaxy S20 Ultra.

Que fait exactement ATCH? Le problème auquel était confronté l’appareil photo S20 Ultra était sa capacité à se concentrer. L’application de l’appareil photo était souvent lente à se mettre au point, ou pire, à passer du temps à chercher un point de mise au point. Nous avons souligné le problème dans notre examen vidéo du S20 Ultra.

Comment sont les résultats? Nous avons des opinions.

Note de l’éditeur: Pour cette comparaison, nous avons recréé des clichés que nous avons pris lors de notre première période d’examen du Galaxy S20 Ultra. Nous avons essayé d’adapter au mieux les conditions de prise de vue.

Échantillons comparés

L’application appareil photo S20 Ultra est légèrement meilleure. Il est beaucoup plus rapide de se concentrer lors de la prise de vue en pleine lumière. Le logiciel ne cherche plus quelque chose sur lequel verrouiller la mise au point. La même chose n’est pas tout à fait vraie dans des situations de faible luminosité. J’ai trouvé la mise au point encore un peu lente lors de la prise de vue dans des espaces faiblement éclairés.

Bien que ce soit une bonne nouvelle, il y a de mauvaises nouvelles. Dans le but d’améliorer la mise au point, le logiciel semble accentuer la netteté des photos. Cela donne parfois des résultats bruyants et déplaisants. Le bruit est plus évident si vous zoomez sur les images. Voici une série de comparaisons avant et après afin que vous puissiez voir les différences par vous-même.

Avant la mise à jour Après la mise à jour



Dans cet exemple de couleur, vous pouvez clairement voir plus de détails dans la photo de gauche, tandis que l’image de droite est plus bruyante et légèrement surexposée. Je pense également que Samsung renforce les couleurs un peu plus qu’auparavant.

Avant la mise à jour Après la mise à jour



L’image de gauche (ci-dessus) est moins bruyante que celle de droite. L’image de droite montre plus de détails. Cependant, regardez à quel point les verts éclatent.

Voici plus d’images à comparer:

Ces images sont curieuses. La paroi rocheuse montre un contraste et des détails assez égaux, mais celui de droite a plus de bruit. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, des images gauche et droite sous le pont. Encore une fois, il est frappant de voir à quel point le vert vous saute dans l’image de droite, bien que la couleur du ciel soit éteinte sur cette photo.

Avant la mise à jour Après la mise à jour



Ces prises de vue en rivière montrent de meilleures performances HDR à gauche, mais une meilleure netteté et des couleurs à droite. Voici (ci-dessous) encore plus d’échantillons prélevés après l’application de la mise à jour logicielle.

Compte tenu de tout, nous dirions que la mise à jour logicielle a au mieux donné des résultats mitigés. S’il est vrai que l’application appareil photo est moins frustrante à utiliser, cette petite victoire est compensée par les images plus bruyantes. Nous pouvons attribuer une partie du blâme aux pieds du capteur principal 108MP de la caméra S20 Ultra. Même réduit à 12 MP, il s’appuie sur la méthode d’autofocus à détection de phase légèrement plus ancienne que le S20 et S20 Plus, qui utilise l’autofocus à deux pixels.

Nous suggérons que si vous voulez le bon équilibre entre taille, coût, convivialité et performances de l’appareil photo, optez pour le Samsung Galaxy S20 Plus. C’est le meilleur achat.

