La mise à jour Nintendo Switch 10.0.0 vous permet de remapper les boutons du contrôleur et de transférer les données de sauvegarde du stockage interne vers la carte SD

Il n’est pas trop difficile de croire que nous sommes sur la mise à jour 10.0.0 si l’on considère que la Nintendo Switch est disponible depuis plus de trois ans maintenant. La mise à jour publiée le 13 avril 2020 avec les notes de mise à jour officielles.

L’une des choses les plus importantes avec cette mise à jour la plus récente, c’est que Nintendo nous a donné la possibilité de remapper facilement les boutons sur Joy-Cons, le contrôleur Pro ou d’autres contrôleurs Switch. Cela rend la console plus accessible à un large éventail de joueurs et permet également aux joueurs d’apporter des modifications pour leur propre confort personnel.

Un autre grand changement vient du transfert des données de sauvegarde. La mise à jour permet aux joueurs de déplacer des données internes vers une carte mico SD sans avoir à retélécharger quoi que ce soit. Bien sûr, certaines données ne peuvent pas être transférées.Par conséquent, bien qu’il s’agisse d’une amélioration majeure en général, cela ne s’applique pas à tout.

Quelques modifications ont également été apportées à la section du profil. Les joueurs trouveront l’ajout de six nouvelles icônes de profil Animal Crossing, y compris des images de Tom Nook, Timmy et Tommy Nook, Isabelle, Wilbur, C.J., et Flick. En plus de cela, la mise à jour déplace les options pour “Afficher l’activité de lecture vers:” et “Supprimer l’activité de lecture” de la section Amis et la place dans sa propre section sous Paramètres utilisateur.

Enfin, les joueurs peuvent désormais mettre en signet jusqu’à 300 éléments du fil d’actualité, ce qui leur permet d’accéder plus facilement à ces informations. Les actualités supprimées du flux ne seront plus disponibles et une connexion Internet est nécessaire pour voir ce flux.

Pour obtenir cette mise à jour la plus récente, assurez-vous connecté à Internet, appuie sur le + bouton, sélectionnez mise à jour logicielle puis par Internet.