La mise à jour Onelink Safe and Sound ajoute la prise en charge d’AirPlay 2

First Alert a commencé le déploiement d’une nouvelle mise à jour du micrologiciel qui ajoute AirPlay 2 au détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Onelink Safe and Sound. La prise en charge d’AirPlay 2 permet une lecture audio dans plusieurs pièces qui reste synchronisée sur tous les appareils, ce qui fait d’Onelink un moyen pratique de garder les morceaux qui circulent dans la maison.

Pour activer AirPlay 2 sur Safe & Sound, vous aurez besoin de la version de micrologiciel 1.04.32 ou supérieure. Cette version sera automatiquement transmise aux clients dans une mise à jour automatique du micrologiciel en direct (OTA).

Les propriétaires de Safe and Sound peuvent localiser la dernière fonctionnalité de l’application Onelink Home si leur matériel a été mis à jour vers la version du firmware 1.04.32. Dans l’application, les utilisateurs verront désormais une nouvelle option, Configuration d’AirPlay 2, dans le volet des paramètres de Safe and Sound sous le Information produit portion.

Une fois AirPlay 2 configuré, le OneLink Safe and Sound devrait maintenant apparaître aux côtés d’autres appareils AirPlay 2 dans le Centre de contrôle, ou via le menu AirPlay dans les applications audio et vidéo. Le OneLink Safe and Sound peut également maintenant être ajouté en tant que haut-parleur dans l’application iOS Home, ce qui lui permet potentiellement de fonctionner dans les automatismes et les scènes de HomeKit.

La prise en charge d’AirPlay 2 ajoute encore plus à la longue liste de fonctionnalités de Safe and Sound, notamment la détection de fumée et de monoxyde de carbone, l’intégration de HomeKit, la veilleuse et un microphone qui lui donne la fonctionnalité Amazon Alexa intégrée. Bien que son haut-parleur ne puisse pas se comparer à des offres telles que le HomePod d’Apple, la commodité d’Onelink Safe and Sound peut en faire un choix solide pour l’audio domestique entier.