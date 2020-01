La mise à jour PUBG Mobile 0.16.5 prépare le terrain pour Royale Pass Saison 11 et ajoute un nouveau mode de jeu Domination

Les joueurs de PUBG Mobile verront aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui présente la nouvelle saison du Royale Pass. La saison 11 s’appelle “Operation Tomorrow” et introduit une tonne de nouvelles améliorations cosmétiques futuristes à débloquer via le système de classement Royale Pass – si vous êtes toujours dans cette routine.

Pour les autres d’entre nous qui passent plus de temps à jouer aux modes de jeu EvoGrounds, vous voudrez certainement vérifier Domination. C’est un mode de jeu de capture et de maintien qui oppose deux équipes de quatre sur une carte urbaine avec des zones aléatoires à capturer pour la victoire.

L’action se déroule sur une toute nouvelle carte exclusive au mode Domination. Appelé simplement Town, c’est un petit champ de bataille urbain avec des ruelles étroites et de nombreux points plus élevés pour des tireurs d’élite avantageux.

Chaque match de Domination est unique avec l’un des cinq points de capture activés au hasard en même temps. Les équipes doivent sécuriser et conserver le point pendant quatre minutes tout en augmentant lentement leur pourcentage de capture. L’équipe peut capturer le point en atteignant 100% ou en ayant un pourcentage plus élevé à l’expiration du temps. La première équipe à capturer deux zones remporte le match.

Il y a maintenant 12 modes de jeu uniques à jouer dans PUBG Mobile à partir de la mise à jour 0.16.5.

J’aime vraiment le point de vue de PUBG Mobile sur le mode de domination par rapport à Call of Duty Mobile, qui a les trois captures en jeu depuis le début du match. Avoir les deux équipes se concentrant sur une zone à la fois aide à centraliser l’action, et ne pas savoir quelle zone sera à gagner ensuite ajoute un peu d’aléatoire qui rend chaque match unique à sa manière.

Un autre ajout notable est le retour du mode TDM classique de Warehouse, un favori des fans qui a perdu un peu de son charme lorsque des chargements personnalisés ont été introduits dans le jeu dans la dernière mise à jour 0.16.0. Il a reçu son propre mode appelé Arena Training et est toujours aussi frénétique et amusant à jouer.

D’autres correctifs mineurs inclus dans la dernière mise à jour sont une nouvelle motoneige à deux places disponible exclusivement dans le Vikendi qui est beaucoup plus rapide et plus facile à manœuvrer, mais aussi plus sensible aux dommages. Il y a également eu quelques ajustements mineurs à l’interface utilisateur pour les missions et au menu de téléchargement de carte.

Vous pouvez consulter les notes de patch complètes de 0.16.5 qui détaille tout ce qui a été ajouté ou mis à jour dans le jeu.