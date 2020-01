La mise à jour Wear OS H de Fossil Sport a quelques bugs, mais Fossil travaille sur un correctif

La plupart des composants de Wear OS sont mis à jour via le Play Store de la montre, mais il y a toujours une mise à jour occasionnelle du système d’exploitation. La dernière version majeure était Wear OS H, qui comprenait de nouvelles fonctionnalités de gestion de l’alimentation et une mise à niveau du cœur vers Android 9 Pie. Fossil a finalement mis à jour sa montre connectée Sport plus tôt ce mois-ci, mais l’expérience n’a pas été entièrement positive pour les propriétaires.

Certains propriétaires de Fossil Sport signalent divers problèmes logiciels avec la mise à jour Wear OS H. Le bug le plus répandu fait que la montre se rendort presque immédiatement après le réveil, ce qui n’est certainement pas génial. Les réinitialisations d’usine ne semblent pas non plus aider.

Bug Fossil Sport Always On Screen

Une vidéo du bug de réveil (crédit: minionloversam sur Reddit)

“Il faut plusieurs essais pour que la montre reste allumée pendant plus d’une demi-seconde. Cela rend la montre presque inutilisable”, a écrit l’utilisateur minionloversam sur Reddit. Un autre utilisateur a déclaré que sa montre “était devenue inutilisable après la mise à jour de Wear OS H.”

Bien que les bogues ne semblent pas être extrêmement répandus, Fossil est au courant des bogues et s’efforce de les corriger. La société nous a fourni la déclaration ci-dessous:

Fossil est au courant d’un problème signalé suite à une récente mise à jour. Soyez assuré que notre équipe travaille actuellement sur un correctif! Nous apprécions toujours les commentaires afin d’améliorer rapidement notre expérience client.

Donc, si vous avez un buggy Fossil Sport, les problèmes devraient (espérons-le) être bientôt résolus.

