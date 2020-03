La mise à l’échelle de la PS5 pourrait améliorer considérablement les jeux basse résolution

LKA, le développeur derrière Martha is Dead, a récemment parlé au magazine officiel PlayStation et a évoqué certains des avantages que la PS5 offrira aux jeux basse résolution lors de la mise à niveau de son matériel. En particulier, le chef de studio Luca Dalco a mentionné la possibilité d’utiliser “une incroyable densité de texels”.

C’est l’une des avancées les plus importantes en matière de capacité visuelle que nous attendions. Nous avons beaucoup travaillé afin d’utiliser les textures les plus haute résolution possible sur PS4; néanmoins, la PS5 nous permettra d’utiliser une densité de texels incroyable, jusqu’à 4096px / m – ce qui signifie que le visuel sera entièrement détaillé également dans des résolutions plus élevées.

En termes simples, un texel – élément de texture ou pixel de texture – est un graphique texturé qui constitue un objet 3D. Pour éviter d’entrer dans les mauvaises herbes et de le rendre déroutant, il est suffisamment similaire pour que vous puissiez le considérer comme un pixel (mais si vous êtes vraiment curieux, ils sont très différents des développeurs de jeux).

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Dalco a également déclaré que Martha is Dead s’efforce de réaliser le photoréalisme à l’aide de la technologie à venir.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, la PlayStation 5 sera capable d’une résolution de 8K, soit quatre fois la résolution des images 4K. Contrairement à Microsoft, Sony a gardé ses cartes près de sa poitrine pendant quelques mois maintenant en ce qui concerne les détails de la PS5. Entre Mark Cerny parlant avec Wired dans quelques interviews, nous ne savons pas encore grand-chose sur la PlayStation 5. Nous ne savons même pas à quoi cela ressemblera.