La mission ExoMars reportée à 2022 et le coronavirus a joué un rôle – .

Le lancement de la mission ExoMars a été retardé de 2020 à 2022 en raison de tests de problèmes et de problèmes de coronavirus.

La mission, qui est menée par l’Agence spatiale européenne en partenariat avec le Roscosmos russe, devait auparavant être lancée cet été.

La mission Mars 2020 de la NASA est toujours dans les temps, du moins pour l’instant.

La mission ExoMars, dont le lancement est prévu cette année, a été reportée à 2022 en raison de la nécessité de tests supplémentaires et de la crainte que la pandémie de coronavirus n’empêche le personnel nécessaire de pouvoir voyager librement. La décision a été annoncée par l’Agence spatiale européenne, qui s’est associée à Roscosmos russe pour la mission.

La préparation de la mission est presque terminée, mais les tests des parachutes qui assureront un atterrissage en douceur sur la surface martienne ont révélé la nécessité de peaufiner davantage. Avec un calendrier si court et avec la pandémie imminente de coronavirus qui complique encore les choses, l’équipe a fait le nécessaire pour retarder la mission jusqu’en 2022.

La mission ExoMars devait être lancée cet été, donc un retard complet de deux ans peut sembler drastique, mais tout cela est dû à la nature des orbites planétaires. La mission ExoMars serait probablement prête à être lancée beaucoup plus tôt qu’en 2022, mais la Terre et Mars ne sont dans les bonnes positions que tous les 26 mois environ. La fenêtre de lancement des missions sur Mars s’ouvre pendant ce temps et, une fois fermée, il n’y a plus qu’à attendre.

Le communiqué de presse de l’ESA se lit en partie:

Les chefs de l’ESA et de Roscosmos, Jan Wörner et Dmitry Rogozin, ont convenu que des tests supplémentaires sur le vaisseau spatial avec le matériel et les logiciels finaux étaient nécessaires. En outre, les parties ont dû reconnaître que la phase finale des activités d’ExoMars est compromise par l’aggravation générale de la situation épidémiologique dans les pays européens.

“Nous avons pris une décision difficile mais bien pesée de reporter le lancement à 2022”, a déclaré le directeur général de Roscosmos, Dmitry Rogozin, dans un communiqué. «Il est principalement motivé par la nécessité de maximiser la robustesse de tous les systèmes ExoMars ainsi que par les circonstances de force majeure liées à l’aggravation de la situation épidémiologique en Europe, ce qui n’a pratiquement laissé aucune possibilité à nos experts d’effectuer des voyages dans les industries partenaires. Je suis convaincu que les mesures que nous et nos collègues européens prenons pour garantir le succès de la mission seront justifiées et apporteront incontestablement des résultats uniquement positifs pour la mise en œuvre de la mission. »

La mission Mars 2020 de la NASA devrait encore être lancée cet été, du moins pour le moment. La NASA est déjà aux prises avec des problèmes de coronavirus aux États-Unis, mais pour l’instant, la mission est toujours dans les temps. Si, pour une raison quelconque, l’agence devait retarder la mission, la NASA envisagerait probablement une date de lancement en 2022.

