La montre connectée Skagen Falster 3 coûte maintenant seulement 206 $ (30% de réduction)

Nous avons tous besoin de motivation pour faire de l’exercice seul en ce moment, et une montre intelligente est un excellent moyen de cibler vos objectifs. La Skagen Falster 3 est l’une des meilleures montres Wear OS sur le marché, et elle est tombée à 206,50 $ sur Amazon (88,50 $ de rabais).

Le Skagen Falster 3 est une mise à niveau de son prédécesseur dans presque tous les domaines. Il dispose de 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. Il a le nouveau SoC Snapdragon Wear 3100, qui est un grand pas en avant par rapport à la puce 2100 du Falster 2

Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités telles que le moniteur de fréquence cardiaque, le NFC, le GPS, le haut-parleur externe, l’étanchéité à la nage jusqu’à 30 mètres et la charge rapide. La conception simple et propre et l’autonomie de la batterie toute la journée s’ajoutent à l’emballage.

La version en cuir avec du silicone de Skagen Falster 3 fait l’objet des plus grandes économies dans cette vente, mais la version en silicone bleu ne coûte que quelques dollars de plus à 209,58 $ (85,42 $ de rabais). Si vous voulez le modèle Black Silicone, vous économiserez quand même 36 $ à 258,42 $.

Découvrez l’offre pendant qu’elle dure via le widget ci-dessous.

Skagen Falster 3

Le Skagen Falster 3 redresse bon nombre des torts commis par son prédécesseur. Il a des spécifications améliorées, un support pour passer / recevoir des appels Bluetooth, un haut-parleur intégré et les mêmes modes de batterie personnalisés que sur le Fossil Gen 5.

