La montre intelligente Fossil Sport est à seulement 90 $ en ce moment sur Amazon

Le Fossil Sport est actuellement l’un des appareils Wear OS les moins chers. Fossil a récemment introduit quelques nouvelles couleurs, mais si vous êtes d’accord avec le modèle standard noir / argent, vous pouvez acheter la montre pour seulement 90 $ sur Amazon dès maintenant. C’est le prix le plus bas qu’il ait été en quelques mois.

La montre intelligente Fossil Sport possède presque toutes les fonctionnalités que la plate-forme Wear OS de Google peut prendre en charge, à l’exception du LTE et d’un haut-parleur (vous ne pouvez donc pas prendre d’appels). La montre est dotée de la technologie NFC pour Google Pay, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un écran AMOED entièrement circulaire, d’un GPS intégré, d’un capteur de lumière ambiante pour une luminosité automatique et d’une résistance à l’eau jusqu’à 30 mètres sous l’eau.

Bien que le Fossil Sport ne soit pas aussi rapide et réactif que la série Fossil Gen 5 plus chère, car le Sport n’a que 500 Mo de RAM, cette limitation peut être pardonnée à ce prix bas. Consultez notre avis pour plus de détails.