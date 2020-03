La monture universelle de Moment rend ses objectifs compatibles avec presque tous les téléphones Android

Moment, une société basée à Seattle qui fabrique de fantastiques objectifs de fixation pour smartphones depuis 2014, a annoncé aujourd’hui (via 9to5Google) un nouveau support d’objectif universel compatible avec plusieurs appareils populaires.

La nouvelle monture d’objectif de la série M permet enfin aux utilisateurs de fixer n’importe quel objectif de la série M à leur téléphone ou tablette, sans nécessiter un étui Moment spécialisé. Moment propose actuellement des étuis compatibles uniquement pour les derniers téléphones Google Pixel, Samsung Galaxy et OnePlus.

La quantité d’objectifs de la série M de Moment est constituée d’un cadre en aluminium et utilise une vis à oreilles pour se fixer en toute sécurité à une large gamme de téléphones et de tablettes. Il est livré avec des points de contact en caoutchouc souple, qui aident non seulement à assurer une bonne adhérence mais également à éviter les rayures sur l’écran ou la vitre de la caméra. La société affirme que le support est compatible avec tous les appareils de moins de 10,75 mm d’épaisseur.

La monture d’objectif universelle est maintenant en pré-commande sur le site Web de Moment pour 30 $. La livraison devrait commencer avant la fin du mois. Pour une période limitée, cependant, vous pouvez obtenir la monture gratuitement avec l’achat de n’importe quel objectif Moment en utilisant le code promo freemount.