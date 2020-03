La mystérieuse entreprise Humane embauche un autre cadre d’Apple

La mystérieuse entreprise technologique Humane, fondée par deux anciens dirigeants d’Apple, a embauché un autre employé d’Apple loin de son ancien employeur.

Rapporté par ., Humane a embauché Rubén Caballero, vice-président de l’ingénierie chez Apple depuis quinze ans, qui a été l’un des dirigeants fondateurs de l’équipe du matériel iPhone. Caballero rejoint Humane en tant que conseiller technique selon l’annonce de la société.

“La croyance de Rubén dans la mission d’Humane de faire avancer l’informatique, son alignement sur nos valeurs de confiance, de vérité et de joie, et son enthousiasme pour notre vision du produit sont ce qui nous a poussés à travailler ensemble à nouveau. Quand il s’agit de développer de nouveaux types de technologies qui responsabilisent les gens grâce à la connectivité, à grande échelle, de la manière la plus efficace possible, l’ensemble des compétences et l’expérience de Rubén sont inégalées. Nous sommes ravis de l’avoir à bord alors que nous construisons le prochain virage entre les humains et l’informatique. “

On ne sait pas encore grand-chose de ce que Humane prévoit de publier, mais ils ont embauché pas mal d’ingénieurs et de cadres d’Apple au cours de l’année dernière. Selon ., au moins dix anciens employés d’Apple ont été recrutés pour Humane dans des rôles critiques.

L’entreprise a été fondée par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, deux anciens dirigeants d’Apple. Chaudhri est un designer qui a passé plus de 20 ans dans l’entreprise à aider à concevoir le Mac, iPad, Apple Watch et iPhone. Bongiorno a été directeur du génie logiciel et a supervisé la gestion de projet pour iOS et macOS.

La mission de l’entreprise, selon son site Internet, est de créer “le prochain virage entre l’homme et l’informatique”.

“Nous croyons en la construction d’une technologie innovante qui se sent familière, naturelle et humaine. Une technologie qui améliore l’expérience humaine et qui naît de bonnes intentions. Des produits qui nous remettent en contact avec nous-mêmes, entre nous et avec le monde qui nous entoure. Expériences qui sont construits sur la confiance avec des interactions qui se sentent magiques et apportent de la joie. Humane est le prochain changement entre les humains et l’informatique. La meilleure expérience humaine, jamais. “