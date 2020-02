La NASA a réussi à réparer Voyager 2 à 11,5 milliards de kilomètres – .

Lorsque vous essayez de réparer quelque chose, il est utile d’avoir cette chose devant vous. Pour les ingénieurs de la NASA, ce n’est souvent pas possible, et quand quelque chose ne va pas avec un mobile, un satellite ou une sonde spatiale, ils doivent résoudre le problème et dire aux machines de haute technologie ce qu’il faut faire pour se remettre en état. C’est un processus délicat, mais la NASA est devenue très bonne au fil des ans.

Le dernier exemple de ces compétences incroyables est venu cette semaine lorsque la sonde vieillissante Voyager 2 a commencé à agir un peu, bien, bizarrement. Le vaisseau spatial n’a pas réussi à effectuer une manœuvre comme prévu et le problème a déclenché le logiciel de détection de défauts du vaisseau spatial, alertant la NASA que quelque chose s’est mal passé.

Voyager 2, qui a été lancé en 1977, se trouve à des milliards de kilomètres de la Terre, ce qui signifie que les commandes émises par la NASA mettent un certain temps à arriver à destination. Le logiciel de détection de pannes fermant les instruments scientifiques de Voyager 2, les ingénieurs de la NASA sont entrés en action et ont commencé à déterminer ce qui n’allait pas.

Dans sa précédente mise à jour, la NASA a expliqué qu’elle avait réussi à éteindre l’un des systèmes qui fonctionnaient et avait même réussi à redémarrer certains des instruments scientifiques qui s’étaient arrêtés. Il ne collectait pas encore de nouvelles données, mais dans sa dernière mise à jour, il semble que cela ait changé.

“Les opérateurs de mission rapportent que Voyager 2 reste stable et que les communications entre la Terre et le vaisseau spatial sont bonnes”, explique la NASA dans une nouvelle mise à jour publiée le 5 février. “Le vaisseau spatial a repris les données scientifiques, et les équipes scientifiques évaluent maintenant la santé des instruments après leur brève fermeture.”

C’est évidemment une excellente nouvelle, mais c’est aussi un rappel de l’incroyable technologie de Voyager 2. Nous parlons d’une machine qui a été construite dans les années 1970, et qui est toujours opérationnelle aujourd’hui, renvoyant des données précieuses alors qu’elle s’échappe de notre système solaire et vole tête baissée dans le grand inconnu.

Source de l’image: NASA / JPL

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.