La NASA vient de dire à tout son personnel de travailler à domicile – .

La NASA vient d’élever tous ses centres au stade 3, ce qui signifie une commande de travail à domicile obligatoire pour presque tout son personnel.

Le personnel considéré comme essentiel à la mission sera toujours autorisé à accéder aux installations de la NASA, mais la majorité devra se débrouiller à domicile.

La NASA a pris la décision d’envoyer tout son personnel dans des centres à travers le pays chez eux au milieu de la pandémie de coronavirus. La décision intervient dans le sillage de plusieurs installations de la NASA contraintes au travail à domicile après que les membres du personnel aient été testés positifs pour COVID-19.

Il y a environ une semaine, la NASA a dû fermer son centre de recherche Ames à la plupart des employés après qu’un test eut été positif pour le virus. Plus tôt cette semaine, un deuxième employé de la NASA a été testé positif, cette fois au Marshall Space Flight Center en Alabama. À l’époque, la NASA a élevé tous ses sites au niveau «Stage 2», ce qui a poussé le personnel à travailler à domicile si possible. Maintenant, l’agence a intensifié ses efforts et déplacé tous les centres au «stade 3», qui est un ordre obligatoire de travail à domicile.

Dans une note envoyée au personnel de tous les centres de la NASA à travers le pays, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a noté que seul le personnel essentiel à la mission aura la possibilité de venir travailler, tandis que tous les autres devront faire tout ce qu’ils peuvent depuis chez eux.

“Ce soir, la direction de la NASA a décidé d’élever tous les centres et installations au stade 3 du cadre de réponse de la NASA”, explique Bridenstine dans le mémo. «À compter de maintenant, tous les employés et sous-traitants passeront au télétravail obligatoire jusqu’à nouvel ordre. Le personnel essentiel à la mission continuera de bénéficier d’un accès sur place. »

Bridenstine dit que la NASA prend cette décision comme une démarche proactive, dans l’espoir d’assurer la sécurité de son personnel et d’empêcher autant de personnes d’être infectées que possible.

«Bien qu’un nombre limité d’employés se soient révélés positifs pour COVID-19, il est impératif que nous prenions cette mesure préventive pour contrecarrer la propagation du virus parmi la population active et nos communautés», explique-t-il. «Je vous encourage fortement, vous et vos familles, à suivre toutes les directives locales, étatiques et fédérales pour rester en bonne santé et aider à ralentir la propagation du virus.»

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si la crise de santé publique en cours aura un effet sur les missions de la NASA à court ou à long terme. La NASA avait prévu une grande année, avec le lancement de la mission Mars 2020, et parce que la fenêtre pour lancer une mission sur Mars ne vient que tous les deux ans environ, tout retard à cette mission signifierait attendre jusqu’en 2022 pour lancer.

L’Agence spatiale européenne est déjà aux prises avec cette réalité. La mission ExoMars qui devait initialement être lancée cet été a depuis été reportée à 2022 après des tests supplémentaires et la propagation de COVID-19 a empêché les deux groupes de faire le travail à temps pour respecter la date de lancement initialement prévue.

Source de l’image: Thomas Lammeyer / imageBROKER / Shutterstock

