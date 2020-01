La NBA travaille avec Apple sur sa base: Playlist Line Music

La National Basketball Association s’est associée à Apple pour publier sa liste de lecture Base: Line sur Apple Music (via Bloomberg).

Base: Ligne

La playlist comprend environ 40 chansons hip-hop et sera actualisée chaque semaine avec de nouveaux contenus. Ils sont disponibles dans Apple Music ainsi que dans l’application et le site Web NBA. La NBA utilisera des chansons dans les moments forts du jeu partagées sur les réseaux sociaux.

Eddy Cue, chef des services d’Apple et fan bien connu de la NBA, était impliqué dans l’accord. Il a déclaré qu’Apple est enthousiasmé par le partenariat et que la liste de lecture est conçue pour soutenir les «artistes urbains indépendants» émergents et établis.

Bien qu’Apple gère la liste de lecture, la plupart des chansons proviennent de UnitedMasters, un nouveau label de musique qui travaille avec plus de 190 000 artistes indépendants.

