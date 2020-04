La notification d’exposition est le nouveau nom de Google, le suivi des contacts d’Apple

Mise à jour, 29 avril 2020 (13 h 39 HE): Aujourd’hui, Google et Apple ont annoncé qu’ils commençaient à publier l’API de notification d’exposition à un petit groupe de développeurs. Les développeurs en question sont tous associés aux autorités de santé publique du monde entier.

Les deux sociétés proposent également des outils de pré-version à leurs plates-formes logicielles respectives, notamment iOS pour Apple et le Google Play Store pour Google. Les entreprises espèrent que ces premiers programmes bêta aideront les développeurs à fournir des commentaires et à affirmer l’engagement de chaque entreprise envers la transparence en ce qui concerne l’API de notification d’exposition.

Vendredi, Google et Apple dévoileront de nouvelles informations relatives à ce programme, notamment un exemple de code. Restez à l’écoute.

Article original, 24 avril 2020 (12 h 28 HE): Google et Apple ont annoncé leur initiative conjointe pour lutter contre la propagation de COVID-19 au début du mois. Les entreprises ont qualifié l’initiative de recherche de contacts, mais aujourd’hui, les représentants de l’entreprise ont informé Android Authority qu’elle sera désormais connue sous le nom de notification d’exposition pour décrire plus précisément la technologie.

Vraisemblablement, cela aidera les consommateurs à mieux comprendre la technologie, en mettant l’accent sur l’aspect «traçage» et en mettant en évidence ses intentions de «notification».

Entre autres, les représentants d’Apple et de Google affirment également que les entreprises ont développé des méthodes plus solides pour protéger la confidentialité des utilisateurs.

La notification d’exposition comprendra une API mise à jour pour générer de manière aléatoire des clés de traçage, les métadonnées Bluetooth disposent désormais d’un cryptage de bout en bout mis à jour et le temps d’exposition enregistré est limité à des intervalles de cinq minutes avec un maximum de 30 minutes. Ensemble, ces changements promettent l’anonymat des utilisateurs tout en préservant l’efficacité de la technologie.

Les entreprises souhaitent également permettre aux autorités de santé publique de créer plus facilement des applications autour de cette technologie en leur donnant plus de contrôle sur la façon dont leurs applications mettent en œuvre les données anonymisées. Google et Apple espèrent que ces changements augmenteront les performances et l’efficacité des applications en minimisant les frais généraux de l’appareil.

Pour les personnes qui ont encore d’autres questions, les sociétés ont publié un fichier de FAQ sur la notification de l’exposition des consommateurs. Vous pouvez télécharger ce PDF sur le lien ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de la technologie, vous pouvez lire notre article expliquant les détails ici.

Plus de posts sur le coronavirus