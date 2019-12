La nouvelle application de chat pour smartphone la plus espionne secrètement, alors désinstallez-la maintenant – .

Toutes les applications de messagerie mobile ne sont pas égales en ce qui concerne les protections de sécurité et de confidentialité intégrées, vous devez donc vous méfier de tout ce qui se présente à vous, quelle que soit sa viralité. Tous ne disposent pas d'un cryptage de bout en bout, qui est le seul type de cryptage que vous devriez souhaiter dans une application de messagerie instantanée – la liste des applications sécurisées comprend iMessage, WhatsApp, Telegram, Skype ou Signal en passant. Certains d'entre eux pourraient en fait vous espionner, surtout si vous êtes un individu à haute cible, ou si vous vivez dans certaines parties du monde. La plus récente application de chat populaire qui vous espionne secrètement s'appelle ToTok et vient des Émirats.

ToTok est clairement destiné à ressembler au réseau social populaire TikTok, ce qui permet de comprendre pourquoi il est devenu viral si rapidement. L'application a été lancée il y a quelques mois, Le New York Times rapports, et a été téléchargé des millions de fois sur iPhone et Android. Mais l'application a bondi pour devenir l'une des applications sociales les plus téléchargées aux États-Unis la semaine dernière, selon App Annie.

Cependant, l'application semble être un outil d'espionnage capable de suivre "chaque conversation, mouvement, relation, rendez-vous, son et image de ceux qui l'installent sur leur téléphone", ont révélé des responsables américains familiers avec les rapports de renseignement classifiés. Les temps. Les responsables ont également informé les alliés américains des dangers de l'application.

Une analyse plus approfondie a montré que la société responsable du développement de l'application, Breej Holding, pourrait être une société écran affiliée à DarkMatter. Il s'agit d'une entreprise de cyberintelligence et de piratage basée à Abu Dhabi qui emploie d'anciens agents de la NSA, des renseignements militaires israéliens et des renseignements émiratis.

L'analyse technique de ToTok a également lié l'application à Pax AI, une entreprise d'exploration de données qui est également d'Abu Dhabi et potentiellement liée à DarkMatter.

DarkMatter se trouve également être sous enquête du FBI pour d'éventuels cybercrimes.

Les temps explique que la popularité de ToTok a augmenté aux Émirats arabes unis après que le gouvernement a bloqué d'autres applications de chat, notamment WhatsApp et Skype dans la région.

Google et Apple ont supprimé l'application du Play Store et de l'App Store, respectivement, la semaine dernière, après Les temps renseigné sur l'application. Si vous utilisez ToTok sur votre téléphone, vous devez envisager de le supprimer immédiatement.

Vous devriez également consulter l'intégralité Fois rapport pour plus de détails sur l'application ToTok.