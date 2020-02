La nouvelle application vidéo RTRO de Moment vous aide à “ partager des histoires vibey ” avec des looks rétro

Moment est une entreprise que nous connaissons mieux lorsqu’il s’agit de créer des objectifs sympas qui peuvent prendre l’appareil photo de votre téléphone et le faire monter d’un cran. Il fabrique également des logiciels de photographie et de vidéographie, RTRO étant la dernière version. Il est disponible pour iPhone et peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store dès maintenant.

L’objectif principal de l’application semble être de faciliter la création de vidéos de 60 secondes qui semblent avoir été tournées il y a des années. C’est de là que vient le look “rétro”, et cela aidera apparemment les gens à créer des vidéos “vibey” qui peuvent être partagées en ligne. Et non, je n’ai pas encore compris ce que cela signifie.

Filmer la vidéo n’est pas la seule chose que RTRO a à offrir, avec une fonction d’édition pratique également incluse.

C’est la caméra vidéo vintage amusante dont nous avons toujours rêvé. Choisissez un look, chacun réalisé par des cinéastes professionnels. Prenez jusqu’à 60 secondes, en empilant plusieurs clips jusqu’à ce que votre chronologie soit pleine. Supprimez tous les segments que vous n’aimez pas. Et lorsque vous êtes prêt, sélectionnez votre format de partage avant de publier dans votre histoire ou votre flux.

Moment sait que les gens veulent partager leur vidéo à leur manière, donc le contenu peut être exporté dans plusieurs formats de 16: 9 à 1: 1 pour ces Instagrammers parmi nous. Et tout cela est gratuit.

Si vous voulez payer 1,99 $ par mois – ou 14,99 $ par an – vous obtiendrez RTRO +, un abonnement qui vous donne accès à tous les “looks”, qui sont essentiellement des filtres. La version gratuite de l’application en a trois déverrouillées et vous pouvez acheter plus dans l’application, mais l’abonnement les déverrouille tous. Vous pouvez également supprimer le filigrane de l’application et profiter également de fonctionnalités telles que le suivi des sujets en temps réel. Si vous prévoyez de faire bon usage de RTRO, l’abonnement est tout à fait logique.

