La nouvelle bande-annonce d’Apple TV + “ Home Before Dark ” montre pourquoi ce spectacle pourrait être énorme

Apple TV + vient de partager la première bande-annonce officielle de “Home Before Dark” sur sa chaîne YouTube. Et si cela indique en quoi que ce soit à quoi nous pouvons nous attendre lorsque la série sortira le mois prochain, ça va être génial.

La bande-annonce nous donne une idée de l’histoire d’un enfant qui s’imagine comme reporter, tout comme son père. Mais il y a plus que cela, avec un cas froid dans une petite ville qui doit être résolu.

Un mystère inspiré par le reportage d’un vrai journaliste de neuf ans. Lorsqu’une jeune fille et sa famille retournent dans la petite ville que son père a laissée derrière elle, sa quête de la vérité mène à la découverte d’une affaire froide enterrée depuis longtemps.

La série est créée et produite par Jon M. Chu et les showrunners Dana Fox & Dara Resnik; écrit et produit par Russel Friend & Garrett Lerner; et exécutif produit par Steve Golin pour Anonymous Content, Joy Gorman Wettels, Rosemary Rodriguez et Sharlene Martin.

Cela regarde bien dans ma rue et j’ai très hâte de l’admirer. Le spectacle aura du chemin à faire s’il doit renverser “Mythic Quest: Raven’s Banquet” de son trône en tant que mon émission Apple TV + la plus populaire, cependant .

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

L’émission sera disponible sur Apple TV + le 3 avril. Vous devrez être abonné pour pouvoir regarder, mais le flux constant de contenu nouveau et original fait que les 4,99 $ par mois valent vraiment la dépense.

Contenu exclusif

Apple TV +

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV +, vous pouvez regarder des émissions de télévision à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.