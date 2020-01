La nouvelle chanson d’Elon Musk ‘Don’t Doubt ur Vibe’ est un banger – des mots que je ne peux pas croire que je viens d’écrire – .

Deux jours après que Tesla a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu qui ont fait grimper le cours des actions du constructeur électrique, le co-fondateur Elon Musk a décidé de bénir le monde avec un étrange banger de surprise.

L’acteur de 48 ans qui est actuellement lié de façon romantique avec l’auteur-compositeur-interprète canadien connu sous le nom de Grimes a fait ses débuts sur un morceau EDM qu’il a écrit et interprété sous sa marque «Emo G Records» qui s’appelle Don’t Doubt ur Vibe. La pochette de la piste, que vous pouvez écouter au bas de cet article, représente le Cybertruck de Tesla et se compose de quatre lignes de paroles: «Ne doutez pas de votre vibe / parce que c’est vrai / Ne doutez pas de votre vibe / parce que c’est vous.”

Musk a laissé tomber la piste sur Soundcloud sans apparemment aucun avertissement. À ses plus de 31 millions de followers sur Twitter, il a partagé des photos le montrant dans le studio, et il a également semblé se moquer un peu de ses propres paroles. “Je viens d’écrire une chanson intitulée Ne doutez pas de votre vibe”, a-t-il tweeté.

“Parce que c’est vrai”

“Cette chanson est si difficile”

On ne sait pas s’il a bénéficié de l’aide de Grimes, qui est également apparemment enceinte de l’enfant de Musk. La chanson propose des effets de synthétiseur et un rythme simple, cadencé à un peu plus de 4 minutes. Il convient de noter qu’il s’agit en fait du deuxième morceau qu’Elon a sorti sur Emo G Records, le premier étant RIP Harambe – un rap lourdement chargé d’AutoTune qui a commémoré le gorille tué dans un zoo de Cincinnati. “RIP Harambe / fumer sur du foin fort / dans le zoo des gorilles / et nous pensons à vous”, lisent les paroles de la chanson.

En milieu de semaine, Tesla a publié ses bénéfices du quatrième trimestre, déclarant 7,4 milliards de dollars de ventes et un bénéfice par action de 2,14 dollars, battant les attentes des analystes de 7 milliards de dollars de ventes et 1,77 dollar de bénéfice par action. L’entreprise, entre autres, s’est fixé pour objectif de vendre plus de 500 000 véhicules cette année.

Cliquez ci-dessous pour écouter la nouvelle chanson d’Elon. Pensez-vous que ce sera le nouvel aliment de base sur le circuit des clubs à Ibiza?

Source de l’image: Ringo H W Chiu / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

