La nouvelle clé TV Nvidia Shield est en vente pour 130 $ (20 $ de rabais)

Nvidia a sorti deux nouveaux appareils Shield TV à la fin de l’année dernière: une suite au décodeur Shield existant et un nouveau stick de streaming légèrement moins cher. Ce dernier coûte généralement 150 $, mais il est déjà en vente une fois pour 130 $. Si vous avez raté cette offre, voici une autre chance d’obtenir le nouveau bâton à un prix inférieur.

Amazon a actuellement le modèle Nvidia Shield TV 2019 pour 129,99 $, une réduction de 20 $ par rapport au prix habituel. La clé a un processeur Tegra X1 +, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Il y a aussi un emplacement pour carte microSD pour ajouter plus de stockage et une prise Ethernet pour une connexion réseau filaire. Les principales différences par rapport à la plus grande boîte Shield sont que cet appareil a moins de RAM (2 Go contre 3 Go) et utilise Android TV 32 bits pour réduire l’utilisation de la mémoire.

Pour plus de détails, consultez notre examen de la clé TV Shield. Vous pouvez en prendre un sur le lien ci-dessous.