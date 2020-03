La nouvelle disposition d’accueil de Spotify facilite la reprise là où vous vous étiez arrêté

Spotify apporte la familiarité du retour à la maison à son application musicale sur les appareils iOS et Android. Le géant du streaming vient de lancer sa nouvelle disposition d’écran d’accueil, qui vise à aider les utilisateurs à revenir plus rapidement et plus facilement au contenu qu’ils apprécient, selon un récent communiqué de presse.

Maintenant, lorsque vous ouvrez l’application Spotify, vous serez accueilli par un «bonjour», un «bon après-midi» ou une «bonne soirée», selon l’heure à laquelle vous vous trouvez de votre côté du monde. Directement sous le message d’accueil, vous trouverez six emplacements rectangulaires remplis d’éléments que vous diffusez régulièrement.

Appuyez simplement pour accéder au podcast que vous diffusez chaque matin, à la liste de lecture que vous écoutez toujours pendant votre entraînement ou à l’album sur lequel vous jouez répéter toute la semaine. Il s’agit d’un espace dédié en haut de la page d’accueil pour accéder rapidement et facilement à votre musique et vos podcasts familiers.

Spotify note que ces six spots seront actualisés tout au long de la journée pour afficher un contenu qui correspondra mieux à vos activités et intérêts prévus, en fonction de votre comportement de streaming passé. Mais attendez, il y a plus. Afin de tirer le meilleur parti de l’espace sur l’écran d’accueil, Spotify utilise le reste de la page pour vous proposer d’autres contenus dont vous pourriez profiter.

Sous ces six recommandations se trouve un espace où vous trouverez vos meilleurs podcasts, des listes de lecture “ faites pour vous ”, des recommandations pour de nouvelles découvertes en fonction de votre écoute, et plus encore. Dans l’ensemble, le nouveau Spotify Home fait le travail acharné pour vous, ce qui rend plus facile que jamais de trouver quelque chose à écouter – que ce soit un favori de longue date ou une toute nouvelle découverte.

Prêt à emménager? Votre nouvelle maison Spotify est ici 🏠 https://t.co/ADCYkRRr40 pic.twitter.com/ZKZJ4JvNsv

– Spotify (@Spotify) 9 mars 2020

L’écran d’accueil mis à jour est en cours de déploiement, mais ne recherchez pas de mise à jour dans l’AppStore. Le commutateur sera implémenté côté serveur, vous obtiendrez donc automatiquement la nouvelle expérience d’accueil tant que vous aurez au moins 30 jours d’historique d’écoute sur l’application.

Bien que la mise à jour ne soit pas trop différente de la version précédente, c’est un changement utile que les utilisateurs avides apprécieront.