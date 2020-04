La nouvelle émission Apple TV + «Home Before Dark» est maintenant disponible

Il y a une toute nouvelle émission sur Apple TV + et les 10 épisodes de Home Before Dark sont disponibles en streaming maintenant!

Avec une date de sortie le 3 avril, Home Before Dark est maintenant disponible. La description de l’émission indique:

“Home Before Dark” est une série dramatique mystérieuse inspirée du reportage d’une jeune journaliste d’investigation, Hilde Lysiak. Réalisée et produite par Jon M. Chu, la série suit une jeune fille nommée Hilde (jouée par Brooklynn Prince) qui déménage de la ville de Brooklyn à la petite ville au bord du lac que son père a laissée. Alors qu’elle était là, sa poursuite acharnée de la vérité la conduit à dénicher une affaire froide que tout le monde en ville, y compris son propre père, a essayé de faire enterrer.

La série est créée et produite par les showrunners Dana Fox et Dara Resnik; écrit et produit par Russel Friend & Garrett Lerner; et exécutif produit par Joy Gorman Wettels pour Anonymous Content, Rosemary Rodriguez et Sharlene Martin. Le casting comprend: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Michael Weston, Joelle Carter, Aziza Scott, Louis Herthum, Adrian Hough, Jibrail Nantambu et Deric McCabe.

Bien qu’il ne vienne que sur les écrans, Home Before Dark est déjà confirmé pour une deuxième saison. Chose intéressante, Apple a fait machine arrière sur son calendrier de sortie initial qui déclarait:

La série diffusera ses trois premiers épisodes le vendredi 3 avril exclusivement sur Apple TV +, et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine tous les vendredis.

En fait, les 10 épisodes semblent être disponibles pour Binging en ce moment! Il n’est pas clair si Apple a ajusté cela en raison de mesures globales de maintien à la maison et de verrouillage, ou peut-être afin d’essayer d’augmenter la bibliothèque de contenu de son service Apple TV +, ce qui est un peu anémique par rapport aux services concurrents.

