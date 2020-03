La nouvelle FCC oblige les opérateurs à authentifier les appels avec STIR / SHAKEN

Le président de la FCC, Ajit Pai, a proposé aujourd’hui de nouvelles règles qui obligeraient les entreprises à authentifier les appels avec le protocole STIR / SHAKEN. Il s’agit d’une technologie utilisée pour lutter contre les appels automatisés.

STIR / SHAKEN

Avec le protocole STIR / SHAKEN, les opérateurs vérifient qu’un appel téléphonique est légitime avant d’atteindre le destinataire.

La FCC estime que les avantages de l’élimination du temps perdu et des nuisances causées par les escroqueries frauduleuses illégales dépasseront 3 milliards de dollars par an, et STIR / SHAKEN est un élément important pour réaliser ces économies. De plus, lorsqu’il est associé à l’analyse des appels, STIR / SHAKEN aidera à protéger les consommateurs américains contre les stratagèmes d’appels téléphoniques frauduleux qui coûtent aux Américains environ 10 milliards de dollars par an. Une meilleure authentification de l’ID de l’appelant bénéficiera également à la sécurité publique en réduisant les appels automatisés usurpés qui perturbent les systèmes de santé et de communication d’urgence.

En 2018, M. Pai souhaitait que les opérateurs le mettent en œuvre d’ici 2019. Les opérateurs qui utilisent actuellement le protocole STIR / SHAKEN incluent AT&T, Comcast, T-Mobile et Verizon. Cependant, les appels automatisés sont toujours un problème.

