La nouvelle fonctionnalité Amazon Music rend Alexa plus susceptible de jouer la chanson que vous demandez réellement

Les utilisateurs d’Amazon Music aux États-Unis peuvent désormais demander à Alexa des demandes de musique beaucoup plus spécifiques, y compris la possibilité de demander des versions spécifiques d’une chanson ou d’un album, de demander de la musique dans une langue différente, et même d’entendre des artistes populaires présenter leurs propres singles et albums. Cela signifie que lorsque vous demandez à Alexa de jouer la version live de la chanson la plus populaire de vos artistes préférés, il est beaucoup plus probable qu’Alexa soit en mesure de comprendre votre demande et de fournir la musique exacte que vous souhaitez entendre.

La compréhension d’Alexa sur la musique s’est considérablement approfondie avec cette dernière mise à jour, qui comprend la possibilité de demander des versions complètement différentes de vos chansons préférées, y compris acapella, live, remasterisé, remix, berceuse, deluxe, acoustique, instrumental, compilations et même des versions pour enfants ( bonjour, Kids Bop). Alexa comprend même le contexte maintenant, donc si vous demandez la version album de la chanson live qui est en cours de lecture, tout ce que vous avez à faire est de dire “Alexa, jouez la version album de ceci” au lieu d’avoir à faire une toute nouvelle demande détaillée.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Les gens qui aiment écouter de la musique dans différentes langues, que ce soit pour mieux comprendre les paroles ou simplement pour avoir une expérience plus authentique, peuvent demander une version linguistique spécifique d’une chanson quelque chose dans le genre plus large. Les exemples d’Amazon incluent la musique de dîner italienne, la pop mandarine ou la musique d’entraînement espagnole. Alexa comprend désormais plus de 60 langues, y compris les ajouts de vietnamien, persan, nigérian, ukrainien, roumain, maori et islandais.

Cette nouvelle fonctionnalité de demande de langue s’étend également à des artistes spécifiques, ce qui signifie que vous pouvez demander la version française de cette nouvelle chanson pop qui est coincée dans votre tête. Cela inclut même la demande de chansons d’un artiste spécifique dans une langue spécifique, comme la demande de chansons espagnoles par Nicki Minaj. Enfin, vous constaterez que la voix d’Alexa semble désormais plus naturelle, en particulier lors de l’introduction de chansons et d’albums sur le point d’être lus. Des artistes de premier plan comme The Weeknd, Justin Bieber et Selena Gomez présenteront désormais leurs propres albums, donnant une touche plus personnelle à la musique que vous écoutez tous les jours.

Amazon Music se lance dans Spotify et Apple Music, et le plan fonctionne

reste attentif

Avez-vous reçu une alerte d’urgence sur votre téléphone Android? Voici les détails



Les alertes d’urgence sur votre smartphone Android sont une bonne chose – même si elles sont parfois un peu ennuyeuses!

Chut

L’application Whisper a discrètement divulgué des informations sensibles sur près de 900 millions d’utilisateurs



Récemment, des chercheurs en sécurité ont découvert une base de données ouverte en ligne hébergeant près de 900 millions d’enregistrements de l’application de partage de secrets Whisper. En plus des enregistrements, il comprenait également des informations d’identification telles que l’âge, l’origine ethnique, le sexe, la ville natale de l’utilisateur, les coordonnées de l’emplacement de son dernier message, etc.

se blottir

Les entreprises technologiques rencontreront la Maison Blanche au sujet de l’épidémie de coronavirus



Apple, Microsoft et Google font partie des six entreprises qui rencontreront la Maison Blanche aujourd’hui, le 11 mars, pour discuter de la coordination d’une réponse à l’épidémie de coronavirus.

guide d’achat

Les meilleures lumières intelligentes compatibles Alexa



L’écosystème d’enceintes intelligentes Echo d’Amazon est idéal pour contrôler les ampoules intelligentes de marques comme LIFX et Philips Hue. La seule astuce consiste à choisir la bonne ampoule.