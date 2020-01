La nouvelle fonctionnalité de confidentialité de Facebook semble géniale… mais elle suivra toujours tout ce que vous faites en ligne – .

Si vous avez toujours voulu plus de contrôle sur les données que Facebook recueille à votre sujet, vous pouvez prétendre l’avoir, tout comme Facebook prétend qu’il vous donne ce contrôle. Facebook a annoncé qu’il vous permettait de dissocier toutes les données qu’il recueille de vos habitudes de navigation sur Internet hors Facebook de votre profil, et non qu’il cesserait de collecter ces données. C’est juste que les deux piles de données distinctes que Facebook obtient ne seront pas connectées, ce qui est tout le contrôle de vos données que Facebook est prêt à céder.

Le nouveau Mark Zuckerberg, soucieux de la confidentialité, a déclaré dans un post plus court que d’habitude que Facebook vous donne plus de contrôle sur votre vie privée. Ce n’est pas un mensonge complet, car vous pouvez au moins dissocier ces deux flux d’informations de la fusion avec les algorithmes de Facebook, puis vous hanter avec des publicités super personnalisées. Mais cette affirmation est toujours trompeuse, car Facebook donne l’impression de ne plus collecter ces données:

À ce jour, notre outil d’activité hors Facebook est disponible pour les personnes sur Facebook dans le monde entier. D’autres entreprises nous envoient des informations sur votre activité sur leurs sites et nous utilisons ces informations pour vous montrer des annonces qui vous concernent. Vous pouvez maintenant voir un résumé de ces informations et les supprimer de votre compte si vous le souhaitez.

L’activité hors Facebook marque un nouveau niveau de transparence et de contrôle. Nous y travaillons depuis un certain temps car nous avons dû reconstruire certains de nos systèmes pour que cela soit possible.

Voici ce que Facebook entend par activité hors Facebook – oui, c’est pratiquement une autre confirmation que Facebook collecte des données sur tout le monde, pas seulement sur les utilisateurs de Facebook:

Je sais ce que tu penses, nous sommes tous Jane.

Pour accéder à vos données hors Facebook, vous devez vous diriger vers ce lien. C’est là que vous pourrez gérer votre activité hors Facebook, effacer l’historique hors Facebook et gérer votre future activité. C’est vrai, vous devrez entrer dans chacun des paramètres distincts pour vous assurer que vous avez dissocié les données passées des sites que vous visitez des données passées liées à votre activité sur Facebook et que Facebook cesse de le faire à l’avenir.

Lorsque vous effacez l’historique, Facebook vous indique qu’il continuera à obtenir des données des sites que vous visitez lorsque vous n’êtes pas sur Facebook. De plus, vous verrez toujours le même nombre d’annonces, mais elles seront personnalisées en utilisant uniquement les données de l’activité Facebook:

L’invite d’activité future est encore plus intéressante. Il vous indique la plupart des éléments que vous avez lus ci-dessus, mais ajoute un détail crucial. Si vous vous déconnectez des données hors et sur Facebook, vous ne pourrez pas vous connecter aux applications et aux sites Web avec Facebook, car votre activité sera déconnectée de votre compte:

Vous pouvez et devez télécharger une copie de ces données que Facebook a collectées à votre sujet pour voir exactement combien d’informations se retrouvent dans ces algorithmes publicitaires.

La chose raisonnable à faire est de cliquer sur ces boutons Effacer l’historique et Désactiver aussi vite que possible. Dracarys!

