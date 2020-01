La nouvelle fonctionnalité de Spotify crée des listes de lecture pour vos animaux de compagnie en fonction de leurs traits de personnalité et de votre historique d’écoute

Spotify a annoncé aujourd’hui “Pet Playlists”, qui crée des listes de lecture personnalisées pour un chat, un chien, un iguane, un hamster ou un oiseau (via The Verge). Le générateur de listes de lecture combine les traits de personnalité de votre animal avec votre propre histoire d’écoute sur Spotify, créant une liste de chansons que la société dit que vous et votre animal pouvez apprécier.

Pour obtenir votre liste de lecture pour animaux de compagnie, visitez le nouveau site Web de Playlist pour animaux de compagnie de Spotify, choisissez un animal, puis répondez aux questions sur sa personnalité et son tempérament. Spotify combinera ces informations avec vos habitudes d’écoute pour créer une liste de lecture pour animaux de compagnie qui sera automatiquement ajoutée à votre bibliothèque, contenant environ 30 chansons.



Bien que la musique pour animaux de compagnie ne soit pas une science exacte, nous avons consulté des experts de l’industrie des animaux de compagnie pour obtenir la meilleure approximation de ce qui pourrait fonctionner le mieux pour nos animaux en vedette. Soit dit en passant, nous utilisons uniquement les informations que vous nous fournissez pour créer votre liste de lecture pour animaux de compagnie. Les informations ne sont pas stockées et ne sont pas utilisées à d’autres fins. Lors du dernier décompte des abonnés, Spotify comptait 113 millions d’abonnés Premium en octobre 2019, contre 60 millions d’Apple Music en juin 2019. Selon Spotify, le service de streaming croît deux fois plus vite que «Apple Music».

‌Apple Music‌ a finalement rattrapé Spotify dans un domaine en 2019, introduisant une fonctionnalité “Replay” qui permet à ses utilisateurs de suivre leurs chansons les plus jouées de l’année précédente, ainsi que chaque année depuis qu’ils ont commencé à utiliser ‌Apple Music‌.

