La nouvelle fonctionnalité du thermostat Nest avertit les propriétaires de problèmes potentiels de CVC

Les propriétaires de thermostats Nest bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité qui peut détecter les irrégularités de chauffage et de refroidissement et informer l’utilisateur de la partie du système qui a probablement besoin d’attention.

À partir d’aujourd’hui, Google déploie des alertes pour les systèmes de chauffage et de refroidissement (HVAC) et indique qu’il teste également la capacité d’aider les clients à se connecter avec un professionnel qui peut aider, à partir de certaines villes.



Sur la base d’informations telles que les données historiques de votre thermostat et la météo actuelle, Nest apprendra à détecter certains modèles de CVC inhabituels qui pourraient indiquer que quelque chose ne va pas. S’il faut plus de temps que d’habitude pour chauffer votre maison, par exemple, il peut y avoir un problème avec votre système de chauffage, même si vous n’avez rien remarqué. Si le Nest identifie un problème potentiel, le propriétaire recevra une alerte par e-mail lui indiquant ce que le thermostat a remarqué et quel système (chauffage ou refroidissement) peut avoir un problème.

Google dit qu’il y aura des problèmes que les thermostats n’attraperont pas, mais au fil du temps et grâce aux commentaires des utilisateurs, il s’attend à ce que les thermostats Nest soient plus intelligents et détectent mieux les éventuels problèmes.

Google s’associe à Handy, une plate-forme qui met en relation des professionnels qualifiés avec des clients qui ont besoin de leurs services, pour faciliter la recherche et la réservation d’un pro HVAC avec des prix fixes.

La réservation via Handy sera initialement disponible dans plus de 20 zones métropolitaines, y compris Atlanta, Boston, Denver, Las Vegas et San Diego, et s’étendra à d’autres régions tout au long de la période de test.

Les propriétaires de Nest qui s’inscrivent pour obtenir un rapport Nest Home recevront automatiquement les nouveaux e-mails d’alerte HVAC, et ils peuvent refuser de les recevoir à tout moment.

