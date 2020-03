La nouvelle fonctionnalité «Screen Pass» de Movies Anywhere vous permettra de prêter des films numériques à vos amis

La plateforme populaire de collecte de films numériques Movies Anywhere a annoncé aujourd’hui qu’elle commencerait à permettre aux utilisateurs de prêter leurs films numériques à des amis, avec une nouvelle fonctionnalité appelée “Screen Pass” (via The Verge).

Screen Pass vous permettra de partager jusqu’à trois films par mois, et votre ami aura sept jours pour accepter l’offre, après quoi il aura accès au film pendant 14 jours. Une fois commencé, les destinataires auront trois jours pour terminer le visionnement du film.

Les deux utilisateurs auront besoin d’un compte Movies Anywhere, mais il n’y aura pas de limite sur le nombre de fois qu’un film peut être partagé ou sur le nombre de personnes avec lesquelles vous le partagez en un mois. Cela signifie que vous pouvez partager le même film avec deux personnes différentes, par exemple, tout en pouvant le regarder dans votre propre bibliothèque.

Tous les films ne prendront pas en charge Screen Pass, mais Movies Anywhere a déclaré que plus de 6 000 titres seront éligibles lorsque la fonctionnalité débutera en version bêta plus tard dans la journée. Les films éligibles seront déterminés par les studios, il est donc probable que les nouvelles versions ou les films très populaires ne verront pas le support Screen Pass.

Movies Anywhere est un service de casier numérique qui héberge tous vos films à partir de plates-formes comme iTunes, Amazon Video, Vudu, Google Play, Microsoft Movies & TV, Fandango Now, etc. Une fois synchronisés avec Movies Anywhere, tous ces comptes alimentent le service central et vous permettent de voir l’intégralité de votre collection numérique au même endroit.

La version bêta fermée débutera aujourd’hui à 13 heures. PT, et une bêta ouverte est prévue pour mai. Par la suite, un large lancement de Screen Pass est prévu pour plus tard dans l’année.

