La nouvelle fuite de Huawei P40 Pro révèle un réseau de caméras penta, un magnifique corps en céramique

Plus tôt cette semaine, un rendu de presse présumé du Huawei P40 avait été divulgué en ligne, nous donnant un aperçu du prochain smartphone sous tous les angles. Un rendu du P40 Pro avait également fait surface hier, révélant toutes les options de couleur dans lesquelles le téléphone sera disponible. Maintenant, le responsable fiable Evan Blass a partagé un nouveau rendu du phare P40 Pro, nous donnant un bon aperçu de sa conception à partir de tous les côtés.

Le dernier rendu du Huawei P40 Pro réaffirme la présence d’une découpe de perforation en forme de pilule dans le coin supérieur gauche de l’écran, abritant deux caméras selfie. Alors que le rendu précédemment divulgué du P40 Pro montrait un réseau de quatre caméras à l’arrière du téléphone, le dernier rendu révèle une configuration de caméra à objectif penta plus impressionnante. Cela suggère également que le téléphone aura une construction en céramique.

De plus, le rendu confirme que le P40 Pro disposera des boutons d’alimentation et de contrôle du volume sur le côté droit. Au bas du téléphone se trouve un port USB Type-C, flanqué d’une grille de haut-parleur et de la fente pour carte SIM.

Bien que le P40 Pro semble être largement identique au P40 standard en termes de conception, il y aura quelques différences clés. Contrairement au P40 Pro, le P40 sera livré avec un réseau de trois caméras à l’arrière. Et tandis que le Huawei P40 aura un écran plat mesurant environ 6,2 pouces, le P40 Pro aura un écran incurvé mesurant entre 6,5 et 6,7 pouces. Les deux téléphones devraient faire leurs débuts mondiaux lors d’un événement à Paris en mars.