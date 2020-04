La nouvelle fuite de l’iPhone 12 révèle les quatre modèles à venir – .

Une série de fuites sur l’iPhone 12 suggère qu’Apple aura quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 en magasin cette année.

Les quatre combinés devraient comporter des encoches plus petites, une prise en charge 5G et des puces de la série A14.

Les modèles d’iPhone 12 Pro auront des écrans plus grands qu’auparavant et des systèmes de caméra orientés vers l’arrière améliorés, qui comprendront un système LiDAR et trois objectifs de caméra.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’iPhone 12 sera lancé à temps cette année, ou manquera la fenêtre de sortie prévue pour septembre de plusieurs mois, selon la personne à qui vous demandez. L’incertitude vient de la pandémie actuelle de coronavirus, qui a bloqué le monde sur ses traces. Les fournisseurs en Chine sont peut-être enfin prêts à produire en masse des pièces pour l’iPhone 12 et à assembler les téléphones, mais les ingénieurs d’Apple ne peuvent pas se rendre dans la région pour finaliser la conception.

C’est ce que certains rapports ont dit ces derniers jours. Mais une série de nouvelles fuites indiquent que la conception de l’iPhone 12 pourrait bientôt être finalisée de toute façon.

YouTube Jon Prosser poursuit ses fuites Apple avec une toute nouvelle révélation. Selon ses sources, le prototypage des appareils iPhone 12 est «à peu près finalisé», et les premières fuites de CAO pourraient bientôt apparaître en ligne.

Le prototypage pour les appareils iPhone 12 est à peu près finalisé!

Les derniers détails concordent assez bien avec ce que Kuo a dit l’année dernière! 🤯

Attendez-vous à voir des rendus CAD des appareils dans les prochains mois ou deux à partir de vos fuites préférées! 👀

Voyons maintenant si Apple peut les retirer d’ici EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2

– Jon Prosser (@jon_prosser) 6 avril 2020

Le bailleur a également publié l’illustration suivante pour montrer ce que la série iPhone 12 offrira, en disant qu’il correspond à ce que le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait prédit il y a quelques mois:

L’image ci-dessus indique que l’iPhone 12 comportera un cadre en aluminium et sera disponible en deux tailles: 5,4 pouces et 6,1 pouces. Les deux appareils comporteront deux caméras arrière, une connectivité 5G et la nouvelle puce A14 d’Apple.

L’iPhone 12 Pro et Pro Max seront respectivement disponibles en 6,1 pouces et 6,7 pouces. Ils auront des cadres en acier inoxydable et bénéficieront également de la prise en charge 5G et de la puce A14. Les téléphones Pro seront équipés de caméras arrière à triple objectif, ainsi que d’un système de caméra LiDAR qui sera probablement similaire à celui d’Apple intégré dans les modèles iPad Pro début 2020. Enfin, les quatre combinés devraient présenter une encoche plus petite en haut.

Les spécifications de l’iPhone 12 dans l’image ci-dessus correspondent presque parfaitement à la prédiction de Kuo d’il y a quelques mois:

Source de l’image: TF International Securities

Quant à cet iPhone LCD de 4,7 pouces dans l’image ci-dessus de Kuo, il s’agit probablement de l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2020, ou quel que soit le nom d’Apple) qui devrait être lancé cette semaine.

Confirmant partiellement la dernière fuite de l’iPhone 12 de Prosser est une nouvelle illustration partagée par .:

L’image ci-dessus provient apparemment du code iOS 14, montrant ce que nous attendons du système de caméra de l’iPhone 11 Pro si vous y ajoutez un objectif LiDAR. Comme pour les autres fuites, vous devez tout prendre avec un grain de sel, car rien n’est confirmé, et les choses pourraient encore changer pour un nombre de plus en plus important de raisons.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.